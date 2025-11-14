Arvento'nun yeni markası Rotawatt, elektrikli araç şarjında yeni bir dönem başlatıyor

Arvento Mobil Sistemler tarafından geliştirilen, farklı marka elektrikli araç şarj istasyonlarını tek çatı altında birleştiren Rotawatt uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen lansmana, sektör profesyonelleri, teknoloji liderleri, elektrikli mobiliteye yön veren kurum temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Arvento Mobil Sistemler'in sürdürülebilir teknoloji vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Rotawatt, farklı marka elektrikli araç şarj istasyonlarını tek dijital platformda bir araya getiriyor.

Kullanıcıların şarj istasyonu bulma, şarj başlatma ve ödeme işlemlerini tek uygulama üzerinden gerçekleştirmesini mümkün kılan sistem, Türkiye'nin yerli veri dolaşımı (roaming) altyapılarından biri olarak konumlanıyor.

Rotawatt, her geçen gün genişleyen iş ortaklığı ağı ve artan şarj noktalarıyla Türkiye'nin en kapsamlı altyapı sistemlerinden birini oluşturmayı hedefliyor.

İstasyonların doluluk bilgilerini görüntüleme ve faturalandırma gibi işlemleri de tek platformda toplayan sistem, şarj ekosistemini bütünleşik biçimde yönetilebilir hale getiriyor. Bu yapısıyla Rotawatt, Türkiye'de bu alanda geliştirilen ilk yerli çözümler arasında yer alıyor.

Güvenli bir altyapı sunuyor

Rotawatt Yönetici Paneli üzerinden ödeme ve faturalandırma süreçlerini merkezi biçimde yönetebilen şarj ağı işletmecileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) veri iletimini otomatik olarak gerçekleştirebiliyor ve kampanya ya da duyurularını doğrudan platform üzerinden paylaşabiliyor.

Ek bir yazılım geliştirme sürecine ihtiyaç duymadan sisteme entegre olabilen şarj ağı işletmecileri, yazılım maliyetlerinden tasarruf ederek operasyonlarını hızlı ve güvenli şekilde yönetebiliyor. Sistemin arkasında ise günün her saati erişilebilen çağrı merkeziyle ihtiyaçlara anında çözüm sunan güçlü bir destek mekanizması yer alıyor.

Arvento'nun teknoloji vizyonu doğrultusunda geliştirilen Rotawatt, elektrikli ulaşımın altyapısını sadeleştirerek erişilebilir, sürdürülebilir ve merkezi bir şarj ağı sunuyor. Bu yaklaşımıyla platform, mobilitenin geleceğine bugünden yön vermeyi hedefliyor.

"Sürdürülebilir bir gelecek hedefliyoruz"

Arvento'nun kurucusu ve CEO'su Özer Hıncal, AA'ya yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de elektrikli araç ekosisteminde enerji yönetiminin dijitalleşmesine katkı sunmak için yola çıktıklarını söyledi.

Hıncal, Rotawatt ile bir şarj platformu sunmanın yanı sıra sürdürülebilir mobilitenin temel yapısını oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Elektrikli araç sayısının hızla arttığı filo pazarına değinen Hıncal, sözlerine şöyle devam etti:

"Arvento olarak filoların yalnızca araç takibini değil, operasyonel verimlilikten sürücü güvenliğine, bakım planlamasından enerji yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarını tek bir ekosistemden yönetebilmeyi hedefliyoruz. Bir anlamda filoların 'dijital garajı' olmaya adayız. Rotawatt, yerli teknoloji gücümüz ve deneyimimizle bu yolda attığımız en büyük adımlardan biri."

Rotawatt'ın kısa sürede ulaştığı büyümeye dikkati çeken Hıncal, Türkiye genelinde 450'nin üzerinde lokasyonda, 1400'ün üzerinde soketle 7 binin üzerinde kullanıcıya hizmet vermeye başladıklarını dile getirdi.

Enerjinin, mobilitenin ve dijital teknolojilerin iç içe geçtiği bu yeni dönemde Rotawatt'ı geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde sürekli geliştireceklerini vurgulayan Hıncal, "Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla akıllı şarj yönetimi, veri analitiği ve enerji verimliliği çözümlerinde önemin daha da artacağına inanıyoruz. Kullanıcılarımız için kolaylık, şarj ağı işletmecileri için verimlilik, ülkemiz için sürdürülebilir bir gelecek hedefliyoruz." dedi.

Rotawatt'ın arkasında Arvento'nun veri işleme ve yazılım alanındaki güçlü teknolojik birikiminin bulunduğunu belirten Özer Hıncal, yapay zeka destekli analiz ve karar destek mekanizmalarını hem Arvento hem de Rotawatt çözümlerinde etkin şekilde kullandıklarını aktardı.

Elektrikli araç ekosisteminin hızla büyüdüğüne dikkati çeken Hıncal, Rotawatt ile anlaşmalı oldukları şarj ağı operatörlerini tek bir uygulama altında birleştirerek kullanıcılara sorunsuz ve bütünleşik bir şarj deneyimi sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Hıncal, "20 yıllık teknoloji birikimimizle geliştirdiğimiz Rotawatt, hem tüm elektrikli araç kullanıcıları hem de şarj ağı işletmeleri için entegre ve güvenli bir altyapı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sade ve güçlü bir yapı tasarladık"

Rotawatt'ın kurucu ortağı Mazlum Tunç da elektrikli araç kullanıcılarının farklı sistemler arasında geçiş yapmadan, tüm işlemlerini tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirebileceği sade ve güçlü bir yapı tasarladıklarına değinerek, "Vizyonumuzun sahada karşılık bulduğunu görmekten büyük motivasyon duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Altyapı güçlerine dikkati çeken Rotawatt'ın kurucu ortağı Abdullah Azarkan ise "Rotawatt, OCPP ve OCPI gibi uluslararası protokollerle uyumlu yapısı, EPDK ve GİB entegrasyonlarıyla hem kullanıcılar hem de işletmeciler için sürdürülebilir ve güvenli bir sistem sunuyor." ifadelerini kullandı.