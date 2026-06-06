Artvin ve Malatya'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak
Artvin’in Borçka ilçesi Muratlı köyü ile Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki 16 mahallede, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Artvin'in Borçka ve Malatya'nın Akçadağ ilçelerinde belirlenen alanlarda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Artvin'in Borçka ilçesindeki Muratlı köyü ile Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki 16 mahallede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kamu yararı gözetilerek arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak.
Kaynak: AA / Zeynep Duyar