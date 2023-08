Artvin Şavşat'ta Taksiciler Tarife Zammına Tepki Gösterdi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Şavşat'ta taksicilik yapan Bahadır Özcan, taksi tarifelerindeki artışa vatandaşın tepki gösterdiğini belirterek, " Sigorta, kasko ve mazottan da zararımız var ve tarifeye zam yapmak zorunda kalıyorsun, insanlar 'bu kadar olur mu' diye itiraz ediyorlar. Sen kaskoyu ve sigortayı görmüyorsun, mazotu görmüyorsun ama benim yaptığım zammı görüyorsun ve bunu bana sormayacaksın, bunu yapanlara soracaksın" dedi.

Artvin Şavşat'ta taksici Bahadır Özcan mazota, kaskolara, sigortalara gelen zamlar nedeniyle giderlerini karşılamak için tarifelerde artışa gidildiğini belirterek bunun da müşterinin tepkisine neden olduğunu söyledi.

"ARTAN ZAMLAR KARŞISINDA BİZDE TARİFELERİMİZE ZAM YAPINCA, VATANDAŞTA İSYAN EDİYOR"

Şavşatlı Taksici Bahadır Özcan şunları söyledi:

"Sigorta yükselmiş ve nasıl yaptıracağız abi mazot olmuş 40 lira, buna insan binecek ki ve bizde para kazanacağız. Mazot ucuz olacak, kasko ve sigorta ucuz olacak ki, biz para kazanalım. Müşteri olmayınca ne kasko ne sigorta yaptırabiliyorsun bakın burada 3 arabamızda boş duruyor. Şavşat'ın potansiyellide belli ve potansiyel zaten yok. Yazın tamam amenna ama yaz, yaz diyoruz da yazın da bir şey yok ki. Yazın gelen adam kendi arabasıyla geliyor ve bu bize daha zarar ve alıyor komşusunu götürüyor ve bizim kışın götürdüğümüz insanları dışardan gelenler taşıyor. Bizim oradan da zararımız var. Kaldı ki sigorta, kasko ve mazottan da zararımız zarar var. Tarifeye zam yapmak zorunda kalıyorsun, insanlar 'bu kadar olur mu' diye itiraz ediyorlar. Sen kaskoyu ve sigortayı görmüyorsun, mazotu görmüyorsun ama benim yaptığım zammı görüyorsun ve bunu bana sormayacaksın, bunu yapanlara soracaksın."

"RAHAT GEÇİNEMİYORUZ, HERŞEY PAHALI OLDUĞU İÇİN ALIP YİYEMİYORUZ"

Kendi ürünlerini satan Şavşatlı Yıldız Pehlivan ise "Fasulye satıyoruz, çemen satıyoruz, biber, salata, arpa unu, buğday unu, mısır unu yani hepsini satıyoruz. Evet kendi bahçemizden yetiştirdiklerimizi satıyorum. Bugün satışlar fena değil iyi sayılır. Fiyatlar pahalı olduğu için bizde pahalı vermek zorundayız. Fiyatlarımız yüksek şöyle ki buradaki buğdayı, Ardahan'dan aldık, yıkadık ve değirmene götürdük, bir sürü maliyet işte bu yüzdende pahalı. Rahat geçinemiyoruz, her şey pahalı olduğu için alıp yiyemiyoruz" dedi.

"SÜRÜNDÜRÜYOR BU HÜKÜMET BİZİ AMA SÜRÜNDÜRSÜN"

Şavşatlı pazarcı Yüksel Akyüz "Pazara geldim ve kendi ürettiğim mallarımı getirdim. Pekmezden, kaymağa kadar her şey var ve Allaha şükür beş on kuruş ekmek parası alıyoruz. Yetmiyor tabi ki de ve çocuklarım çalışıyor. Vatandaşa her şey yüksek oğlum ama ne yapalım ve ben yüksek alırsam tabi ki de yüksek vereceğim. Şavşat'ta fabrika diye bir şey yok ki ve burada insanlar el emekleriyle geçiniyorlar. Her şey pahalı ve bir kilo şeker çıkmış kaç paraya ve buraya gidiş geliş yakar 500 lira ve benim karım ne olacak ve işte öyle geçiniyoruz gidiyoruz. ve süründürüyor bu hükümet bizi ve de süründürsün, süründürsün" diye konuştu.

Şavşatlı Nihat Dursun "Emekliyim bende ay başını getiremiyorum, Şavşat'a inince köye dönüşte cebimde, götüreceğim para kalmıyor" diye konuştu.