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Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'nin balları Trabzon'daki fuarda tanıtıldı

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Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'nin balları Trabzon'daki fuarda tanıtıldı
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Artvin, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'un bal ve polenleri Trabzon'daki Arı Ürünleri Fuarı'nda sunuldu. Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, iklim şartları ve yaylalardaki betonlaşmanın arıcılığı olumsuz etkilediğini, sektörün kan kaybettiğini söyledi.

Trabzon'da düzenlenen Arı Ürünleri Fuarı'nda Artvin, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'un yöresel balları ile polenleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarda farklı yörelerden getirilen arı ürünleri tanıtılırken, sektörün yaşadığı sorunlar da gündeme geldi.

Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, fuarın temel amaçlarından birinin bölgenin arı ürünlerini daha geniş kitlelere ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Fuarda Artvin'in Macahel, Rize'nin Anzer yöresi ile Bayburt ve Gümüşhane'den getirilen bal ve polenlerin stantlarda yer aldığını belirten Aksoy, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin zengin çiçek florasına sahip olmasına rağmen iklim şartları nedeniyle arıcıların bal üretiminde istedikleri verimi elde edemediğini ifade etti.

Üretimde yaşanan sıkıntıların arıcılık sektörünü zorladığını kaydeden Aksoy, genç kuşağın sektöre yeterince ilgi göstermemesi ve yaylalardaki betonlaşma gibi çevresel sorunların da arıcılığı olumsuz etkilediğini belirterek, sektörün her geçen gün kan kaybettiğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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