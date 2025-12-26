Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 araç kazandırıldı

Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 yeni araç kazandırıldı, Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinin kapasitesi artırıldı.

Vali Turan Ergün, Salkımlı köyündeki İl Özel İdaresi Makine Parkında düzenlenen törende, İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu coğrafi koşullarda görev yaptığını söyledi.

Artvin'de 323 köy ve 2 binden fazla yerleşim yeri bulunduğunu belirten Ergün, İl Özel İdaresinin sorumluluğundaki yol ağının 7 bin 500 kilometreyi bulduğunu ifade etti.

Ergün, il genelinde yılda ortalama 2 bin doğal afete müdahale edildiğini vurgulayarak, "Taş ve kaya düşmesi, çığ, kar ve yol açma gibi olaylara sürekli müdahale ediyoruz. Bu hizmetlerin tamamı güçlü bir iş makinesi parkı ile mümkündür." dedi.

Makine parkına 188 milyon liralık 35 araç kazandırıldığını belirten Ergün, bu bedelin yaklaşık 140 milyon lirasının Hazine ve Maliye Bakanlığından hibe olarak sağlandığını kaydetti.

Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisinin de yenilenerek kapasitesinin yaklaşık üç katına çıkarıldığını belirten Ergün, "2026 yılını Artvin'de köylerimize parke taşı döşeme yılı ilan ediyoruz. Muhtarlarımızla işbirliği içinde köy köy, sokak sokak bu çalışmaları hayata geçireceğiz." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise Artvin'in en önemli sorunlarından birinin yol meselesi olduğunu söyledi.

Kentin zorlu coğrafi yapısına dikkati çeken Çelik, "Devleti ve şehri yönetiyorsanız sorumluluğunuz vardır. Bu sorumluluğa mazeret üretemezsiniz, sorunu çözmek zorundasınız." diye konuştu.

Yeni araç ve iş makinelerinin Artvin İl Özel İdaresine kazandırıldığını ifade eden Çelik, Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisinin yenilenmesiyle de köy yolları ve kırsal altyapı hizmetlerinde önemli kazanımlar elde edileceğini kaydetti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel de ekiplerin sahadaki hizmet gücünü artırmak amacıyla araç ve iş makinesi parkını güçlendirdiklerini söyledi.

Demirel, kapasitesi artırılan Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinin ise 8 saatte 1400 metrekare üretim yapılabilir hale getirildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince yenilenen tesisin açılışı yapıldı, iş makinelerinin anahtarları operatörlere teslim edildi.