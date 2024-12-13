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Artvin'de Üreticilere Motorlu Tırpan Desteği

Artvin'de Üreticilere Motorlu Tırpan Desteği
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Artvin'de 'Çayda İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Maviyemiş Üretimi' projesi kapsamında 45 üreticiye motorlu tırpan ve sertifika verildi. Vali Turan Ergün, organik tarım uygulamalarının gıda güvenliği için önemini vurguladı.

Artvin'de üreticilere, "Çayda İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Maviyemiş Üretimi" projesi kapsamında motorlu tırpan desteği sağlandı.

Vali Turan Ergün, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda düzenlenen törende, sertifika alan üreticileri kutladı, bu durumun diğer üreticilere de örnek olmasını umduğunu söyledi.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının, gıda güvenliğinin ilk basamağı olan birincil üretimi kontrol altında tutan bir ön gereksinim programı olduğunu belirten Ergün, organik tarımın aşamalarını anlattı.

Ergün, organik tarımın, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü gerçekleşen sertifikalı bir üretim biçimi olduğunu ifade ederek, "İyi tarım uygulamaları ise doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim şeklidir." dedi.

Tarımda yakalanan büyüme potansiyeli ile Artvin'in Türkiye'de çay üretiminde üçüncü, maviyemiş üretiminde dokuzuncu, fındık üretiminde ise onbirinci sırada olduğuna işaret eden Ergün, "İlimizde çayda 555 çiftçimizle 623 ton, maviyemişte 31 çiftçimizle 11,5 ton, fındıkta ise 1383 çiftçimizle 2 bin 400 ton üretim yapılmıştır." diye konuştu.

Kafkas arı ırkının gen merkezi Artvin'in bitki örtüsü ve flora çeşitliliğinin kaliteli ve marka değeri yüksek bal üretimine imkan verdiğinin altını çizen Ergün, "Aktif halde olan 115 bin 233 koloniden yılda yaklaşık 1057 ton bal üretilmektedir. En büyük amacımız gıda güvenliği için organik tarımı ve iyi tarım uygulamalarını daha fazla üreticimize benimsetmek ve daha büyük alanlara ulaşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerindeki 45 üreticiye sertifika ve motorlu tırpan verildi.

Törene, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Artvin Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel ve İl Genel Meclis Başkanı Hakan Makar da katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Ekonomi
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