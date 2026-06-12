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Artvin'deki atıl tünelde üretilen istiridye mantarının bu yılki hasadı yapıldı

Artvin'deki atıl tünelde üretilen istiridye mantarının bu yılki hasadı yapıldı
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Artvin'de heyelan nedeniyle atıl kalan tünel, istiridye mantarı üretim tesisine dönüştürüldü. Vali Turan Ergün, yılın ilk hasadını yaparken, tünelin yüzde 80 elektrik tasarrufu sağladığını ve tam kapasiteyle yıllık 350 ton üretim hedeflediklerini açıkladı.

Artvin'de istiridye mantarı üretimi yapılan tünelde bu yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Artvin-Yusufeli kara yolunun Zeytinlik köyü mevkisinde heyelanlar nedeniyle trafik güvenliği için güzergahın değiştirilmesinin ardından 2020 yılında atıl kalan tünelde, 2021'den itibaren Artvin İli Mantar Üreticileri Birliğince istiridye mantarı üretimi devam ediyor.

Tesiste incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Turan Ergün, istiridye mantarında yılın ilk hasadını yaptı.

Vali Ergün, yaptığı açıklamada, kentte mantar üretiminin her geçen yıl geliştiğini, tesisin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) mali desteğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Tüneldeki tesiste ilk etapta seralarda üretilen mantarların kurutulması ve paketlenmesine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğünü belirten Ergün, tünelin 150 metrelik bölümünde üretim tesislerinin bulunduğunu dile getirdi.

Ergün, kentteki seralarda yıllık yaklaşık 160 ton mantar üretildiğini ifade ederek, tünelin tam kapasiteyle çalışması halinde Artvin'in toplam mantar üretim kapasitesinin yılda 350 tona yaklaşacağını aktardı.

Tünelin en önemli avantajının enerji maliyetlerini düşürmesi olduğunu vurgulayan Ergün, "Burada sıcaklık yaz ve kış çok dar bir aralıkta değişiyor. Bu nedenle kışın ısıtma, yazın ise soğutma ihtiyacı önemli ölçüde azalıyor. Yapılan tespitlere göre yaklaşık yüzde 80 elektrik tasarrufu sağlanıyor." dedi.

Ergün, ilerleyen dönemlerde kapasiteyi artırmayı planladıklarını ifade ederek, "Burayı tam kapasiteye ulaştırdıktan sonra DOKAP'ın da desteğiyle hayata geçireceğimiz yeni projeler kapsamında tünelin tamamını mantar üretim tesisine dönüştürmeyi, seraları buraya taşımayı ve mantarı Artvin tarımında katma değer oluşturan önemli bir ürün haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise atıl alanların üretime kazandırılmasının önemli olduğunu, kurum olarak üretim ve istihdam odaklı projeleri desteklediklerini belirtti.

Mantar üretim tesisinin sürdürülebilir ve nitelikli bir yatırım olduğunu, bu nedenle projeye destek verdiklerinin altını çizen Gültekin, "İlk etapta kompost, daha sonra da kapasitenin artırımıyla ilgili desteğimiz oldu. İnşallah bundan sonra da biz bu ürünün hem kurutulması hem kapasitenin artırılmasıyla ilgili yine gelecek projeleri değerlendirip desteğimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
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