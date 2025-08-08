TRABZON'un Arsin ilçesinin önemli gelir kaynaklarından biri olan ve coğrafi işaret tescili olan 'Arsin foşa fındığı' hasadı törenle başladı. İlk hasatta bahçelere girenler, bellerine bağladıkları çuvallarla ağaçlardan fındık topladı.

Şenkaya Mahallesi'nde bulunan fındık bahçesinde foşa fındığı için hasat töreni düzenlendi. Trabzon'un ve Arsin'in önemli gelir kaynaklarından biri olan ve coğrafi işaret tescili bulunan foşa fındığının tanıtımının yapıldığı törende, bahçelere girilerek ilk hasat gerçekleştirildi. Arsin Belediyesi tarafından düzenlenen törene; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Yazıcı, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, AK Parti Milletvekili Vehbi Koç, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, Araklı Kaymakamı Mehmet Ali Uzun ve davetliler katıldı.

'BEKLENTİMİZ, 'AB TESCİLİ' ALMASI'

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Yazıcı, foşa fındığının AB tescili almasını beklediklerini ifade ederek, "Fındığın sadece tarımsal bir ürün olarak değerinin yanında aslında manevi olarak da bizim için geçmişlerimizden, dedelerimizden gelen ve gelecek nesillere bırakmamız gereken bir ürün. Toprakta yetişen altın değerinde bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bölgemizin dik yamaçlarında yetişiyor ve hem ekonomik değeri olarak hem de manevi olarak ben çok değerli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Dünyada lider olduğumuz bir ürün. Foşa fındığının çok güzel tescili var. Bundan sonra beklentimiz, 'AB tescili' alması. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Şu an ülke olarak 38 ürünümüz, AB tescili almış durumda. 39'uncu ürün olarak da foşa fındığının alması tescili alması, marka değerinin artması anlamında çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

'NEVİ ŞAHSINA MÜNHASIR BİR ÇEŞİT'

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, foşa fındığının özel bir fındık çeşidi olduğuna dikkat çekerek, "Foşa fındığı, 15'inci yüzyıldan itibaren Osmanlı kayıtlarında ve adli sistemdeki kadı kayıtlarında 'Arsin foşa fındığı' olarak geçmektedir. Bunun şüphesi yok. Hem tarihi kayıtlar hem de çeşidin fenolojik, morfolojik ve kimyasal özellikleri bakımından nevi şahsına münhasır bir çeşidi olduğunun üstünü çizmemiz gerekir. Coğrafi işaret sadece alınan bir belge değildir. Geçmişten gelen bir emanetin tapusudur. Foşa fındığını, yaşatmak bizlerin elinde ve bunu da gelecek nesillere kadar inşallah aktaracağız. İlimizde fındık arazimizin toplamı yüzde 60'ına yakın bir kısmını teşkil etmekte ve birinci kalem ürünümüz olarak ilimizi temsil etmektedir" diye konuştu.

'ÖZEL BİR ÜRÜN'

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, "Coğrafi işaretli foşa fındığımız; Arsin'imizin iklimi, toprağı ve üretim kültürüyle özdeşleşmiş, bölgeye özgü aroması ve kalitesiyle ön plana çıkan özel bir üründür. Sahip olduğu coğrafi işaret, bu niteliğin ve özgünlüğün kurumsal bir ifadesidir. Ancak biz biliyoruz ki bir ürünün kıymeti yalnızca tesciliyle değil, ona yüklenen değerle, verilen emekle ve sağlanan katkıyla ölçülür. Coğrafi işaretli ürünümüz foşa fındığımızın tanıtımını daha da artırmak amacıyla, ilçemiz sahilinde kara yolu güzergahına yerleştireceğimiz foşa fındığı heykelimiz için hazırlıklara başlamış bulunmaktayız. Bu sayede ilçemizden geçen herkes foşa fındığımızı görecek ve ürünümüzün tanıtımına önemli bir katkı sağlanmış olacak. Bu anlayışla, çiftçimizi güçlendiren ve ürünümüzün değerini artıran çalışmaları hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi. Törenin ardından davetliler, fındık sergisini ziyaret ederek, bellerine bağladıkları çuvallarla bahçelerde fındık topladı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,