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Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Arnavutluk'un, en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye'nin ilk başlarda yer aldığını belirterek, "Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Arnavutluk'un, en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye'nin ilk başlarda yer aldığını belirterek, "Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, Büyükelçisi Blerta Kadzadej'e, ATO ve Ankara ekonomisi hakkında bilgi verdi. Görüşmede, başkentin, savunma sanayisi, tekstil, mobilya, medikal sanayi üretimiyle öne çıktığını bildiren Baran, Ankara'nın sağlık turizminde de önemli potansiyel taşıdığına dikkati çekti.

İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu anımsatan Baran, ticaretin geliştirilmesi için uygun altyapı ve koşulların olduğunu kaydetti. Arnavutluk'un, Balkanlar'da istikrar ve barışın anahtarı konumunda olduğuna işaret eden Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arnavutluk'un, en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye ilk başlarda yer alıyor. Arnavutluk ile dış ticaretimiz, pandemi öncesinde 500 milyon doların altındaydı. İki ülkenin yakınlığı rakamlara yansıyarak, 1 milyar dolar düzeyine yükseldi. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere işaret ettiği doğrultuda, Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Baran, ATO olarak Arnavutluk ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için iş insanlarıyla bire bir görüşmelerin de aralarında bulunduğu bir dizi çalışma yapılabileceğini aktardı.

Başkent Ankara ile Arnavutluk'un başkenti Tiran arasında direkt uçuşların da kısa sürede başlayacağına değinen Baran, bu uçuşların iki ülke turizmini de geliştirebileceğini ifade etti.

Büyükelçi Kadzadej de görüşmede iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkiler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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