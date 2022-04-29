DİYARBAKIR (İHA) - Arıların annesi arılarıyla birlikte bal için kolları sıvadı

Bir anne şefkatiyle arılara bakıyor, hem sevgisini hem de emeğini veriyor

DİYARBAKIR - Havların ısınmasıyla birlikte Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır eşi Mustafa ile birlikte arıcılıkla uğraşan 9 çocuk annesi Emine Yılız, arılara bir anne şefkatiyle bakıyor.

Havalar ısındı, Diyarbakır'da kovan kapakları açılarak bal arıları doğa ile buluştu. Yüzbinlerce arı sesi tabiata karışarak üreticiler için zorlu mesai başladı. Cevat - Emine Yıldız çifti onlardan sadece ikisi, onların hem paylaştıkları ömür hem de içinde bulundukları sektör ortak. 30 yıldır arıcılık ile uğraşan çift, kovandaki arılara anne ve baba şefkatiyle yaklaşıyor.

"Arılara bir şey olduğu zaman üzülüyoruz"

Arılara bir anne şefkatiyle baktığını ve ara sıra kendileriyle dertleştiğini anlatan Emine Yıldız, arıları eşinin arkadaşlarından aldıklarını söyledi. Yıldız, "Bir de baktık işin içine girmişiz. Beğendik, sevdik. Arıların bakımları zordur hiç kolay bir şey yoktur. Zor olsa da bizlerde onları seviyoruz ve severek bu işi yapıyoruz. Evde beklediğimiz zaman üzülüyoruz ve hemen arılarımızın yanına gelip çocuklarımız gibi onları seviyoruz. Arılara bir anne sevgisiyle bakıyorum ve bir çocuk bakmak gibidir arıları yetiştirmek. Arılara bir şey olduğu zaman da üzülüyoruz. Sinirlendiklerinde koruyucu kıyafet giyiyoruz, fakat uysal olduklarında koruyucu kıyafetlerimizi çıkarıp öylede yanlarına gidiyoruz. Bazen onlarla konuşup dertleşiyoruz" dedi.

"Küresel ısınmayı bizler tam olarak yaşıyoruz"

Küresel ısınmayı tam olarak yaşadıklarını ifade eden Mustafa Yıldız ise, 175 adet kovanları bulunmakta olduğunu ve kovanlarda ne kadar arı olduğunu bilmediklerini kaydetti. Yıldız, "Ama yapılan araştırmalarda her bir kovan dolu olduğunda içerisinde 80 bine yakın arı olduğu belirtiyorlar. Bu yıl kurak geçiyor. Küresel ısınmayı bizler tam olarak yaşıyoruz. Bölgemizde 2 gün önce az da olsa yağmur yağdı. Ama geç olmasına rağmen yine de iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"1,5 ton bal bekliyoruz"

Arıları çok sevdiklerini ifade eden Yıldız, "Biz, arıları sevdiğimiz için zorlanmıyoruz. Arılar kovandan çıktığı zaman yüce Allah'a tefekkür ediyoruz. Çiçeklere kondukları zaman onları izliyoruz. Öyle zahmetli, dikenli bitkiler var ki, onların arasından insanlara bal getiriyorlar. Bu yıl iyi giderse yaklaşık 1,5 ton bal bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 200 kovanımız vardı ve 800 kiloya yakın bal verdi arılarımız. Bizler doğal ortamda çalıyoruz" şeklinde konuştu.