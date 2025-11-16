Haberler

Ardahan'ın Turizm Potansiyeli Görmezden Geliniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan'ın turizm potansiyelinin yıllardır göz ardı edildiğini ve hükümetin turizm politikalarını eleştirerek, bu bölgeye gereken yatırımların yapılmadığını vurguladı.

Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, " Ardahan'ın turizm potansiyeli yıllardır bilinçli şekilde görmezden geliniyor" dedi.

İncesu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, hükümetin turizm politikalarını eleştirerek, Türkiye'nin turizm vizyonunun birkaç kentle sınırlandırıldığını, Ardahan'ın ise yıllardır yatırım programlarına dahil edilmediğini ifade etti.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu,, "Bakanlığın gözünde turizm hala Antalya, Muğla ve Kapadokya'dan ibaret. Oysa Ardahan da bu ülkenin sınır kenti, doğunun serhat ili, yeni turizm kapısı olabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli yıllardır görmezden geliyorsunuz. Ardahan'da bulunan Yalnızçam Kayak Merkezi milyonlar harcanarak yapıldı ama sistem çalıştırılamıyor. Turizm teşviklerinde adı yok, yatırım programlarında bir satır bile yer almıyor. Sarıkamış'a bakın, aynı coğrafya, aynı iklim Orada vizyon var, Yalnızçam'da kendi haline terk edilmişlik bir durum var."

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü için Bakanlık bütçesinde tek bir kuruş ayrılmadığını ifade eden İncesu, "Çıldır Gölü kışın atlı kızaklarıyla, yazın doğasıyla uluslararası bir destinasyon olabilir. Ama altyapı yok, tanıtım yok, proje yok. Her yıl sosyal medyada birkaç haftalık görüntü paylaşılıyor, hepsi bu. Çıldır Gölü'nün potansiyelini siz değil, Ardahan halkı görüyor"

İncesu, Ardahan'ın yayla, doğa ve eko turizm bakımından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Posof'un vadileri, Göle'nin yaylaları, Damal'ın endemik bitki çeşitliliği ekonomik değere dönüştürülemedi. Çünkü Bakanlığın kalkınma anlayışı batıya yatırım, doğuya sabır üzerine kurulu. Ardahan bu ülkenin sınır ili değil, onurudur. Yalnızçam'a yatırım yapın, Çıldır Gölü'ne proje geliştirin, Ardahan'a hakkını verin! Bölgesel eşitsizliğe son verin, doğunun da batı kadar ışıldamasına izin verin" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.