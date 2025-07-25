Ardahan'da Şap Hastalığına Karşı Karantina ve Aşılama Çalışmaları Başlatıldı

Ardahan Valiliği, il genelinde hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda görülen, çok bulaşıcı ve hızlı yayılan viral bir enfeksiyon olduğu belirtilerek, hastalığın hassas hayvan popülasyonlarında bulaşma oranının %100'e kadar çıkabildiği vurgulandı.

Valilik açıklamasında, "10 Temmuz 2025 tarihinde Halilefendi Mahallesi'nde ilk vakaların görülmesiyle birlikte, Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne epitel numunesi gönderildiği ve hastalığın klinik olarak tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda, karantina işlemleri başlatıldı. Şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla, Ardahan Merkez ilçesine bağlı toplam 45 köy ve mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Ayrıca, Kars'ta görülen vakalar sonrasında önlem olarak hayvan hareketleri kısıtlandı. Göle ilçesine bağlı Durançam köyünde şap hastalığına rastlanmasının ardından 14 köy ve mahallede, Hanak ilçesinde ise tespit edilen vakalar nedeniyle 18 köy ve mahallede karantina uygulamasına geçildi."

Açıklamada ayrıca, 10 Temmuz'dan itibaren merkez ilçede 10.500 büyükbaş hayvana pentavalan aşı uygulandığı, il genelinde ise toplam 65 bin doz aşının yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Aşılama çalışmaları ve saha taramalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, 7 ayrı ekip halinde 7 gün 24 saat esasına göre sahada çalıştığı, aşılama, tarama ve dezenfeksiyon işlemlerini özveriyle yürüttüğü kaydedildi.

Son olarak açıklamada, vatandaşların şap hastalığıyla mücadelede hijyen kurallarına dikkat etmelerinin ve yetkililerle iş birliği içinde hareket etmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edilerek, duyarlılık çağrısı yapıldı. - ARDAHAN