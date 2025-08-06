Ardahan'da Şap Hastalığı Ekonomiye Darbe Vurdu

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan il genelinde giderek yayılan şap hastalığının Ardahan ekonomisine büyük darbe vurduğunu söyledi. Demirci ayrıca Hayvan ölümlerinin TARSİM kapsamına alınarak üreticinin zararının karşılanması gerektiğini ifade etti.

Demirci, şap hastalığının insanlara bulaşmayan bir hayvan hastalığı olduğunu ifade ederek, özellikle büyükbaş hayvanlarda görülen bu hastalığın hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar üzerinde ciddi ekonomik etkiler doğurduğunu belirtti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu süreçte hem yetiştiricilerin hem de ticari faaliyet yürüten üyelerin mağduriyet yaşamaması adına ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli girişimlerde bulunduklarını söyleyen Demirci, yetkililer tarafından hastalığın görüldüğü bölgelerde karantina uygulamalarının başlatıldığını ve vatandaşlara paniğe kapılmadan yetkili mercilerin uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.

Başkan Demirci, "Odamız ilimiz ekonomisinin yüzde yetmişini oluşturan hayvancılıkla ilgili duyarsız kalmak istememiştir.Zira şap hastalığı ilimiz ekonomisinin neredeyse tamamını felce uğratmıştır. Bizim buradaki talebimiz, tabiki sağlık yönünden, hijyen açısından tarım il müdürlüğünün daha aktif bir şekilde özellikle istiyoruz. Ama devamında üreticilerimizin gördüğü zararın karşılanması talebimiz var. İlimiz ekonomisinin yüzde yetmişini oluşturan hayvancılıkta şapta ayrı bil bölge olmadığımız için Trakya bölgesinde uygulanan tazminat ödemesi ilimizde uygulanmamaktadır. Son on yılda yüzde elli artış gösteren hayvan varlığı sayısına rağmen Tarım Bakanlığının hayvancılıktan zarar gören üreticilerimize desteği maalesef yok. Burada destek ve teşvik mekanizmaları hızla sahada görülmeli ve üreticimiz rahatlatılmalı, çünkü bu ilimizin geleceği açısından çok önemli" dedi.

Demirci, ATSO olarak, alınmasını talep ettikleri önlemler şu şekilde ifade etti, "Gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması, Destek ve teşvik mekanizmalarının hızlandırılması, Hastalığın yayılmasını engelleyici önlemlerin sahada etkin şekilde uygulanması, Hayvan ölümlerinin TARSİM kapsamına alınması, Ziraat Bankası'na olan borçların ertelenmesi ve Şap hastalığında kullanılan ilaç ücretlerinde salgın süresince artış yapılmaması"

Ardahan ekonomisinin temel taşlarından biri olan hayvancılığın korunması ve desteklenmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Çetin Demirci, Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman üreticilerin, esnafın ve tüccarın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - ARDAHAN