Ardahan'da Hayvancılık Eylem Planı Tanıtıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Hayvancılık Eylem Planı" kentteki hayvansal üretim potansiyelinin bugünkü durumunu tespit ettiği gibi önümüzdeki beş yılın hayvansal üretim planlarını da ortaya koymaktadır" dedi.

Vali Yardımcısı Semih Cembekli, Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Fatih Cineviz ve Tarım Müdürlüğü görevlilerinin katılımı ile Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında düzenlenen basın toplantısında "Hayvancılık Eylem Planı" hakkında sunum yapıldı.

Sunumun ardından konuşan Vali Hayrettin Çiçek, Tarımsal ve Ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, ilin ve ülke pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Vali Çiçek, ayrıca bu eylem planı ile gıda, tarım ve hayvancılık alanında üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak Ardahan'ı bölgesinde örnek bir il yapma gayretinde olduklarını ifade ederek şunları kaydetti;

"Gelişen, değişen dünyada teknolojik gelişmelere paralel olarak tarımsal ve hayvansal üretimde de gelişmeler yaşanmaktadır. Dünya nüfusu hızla artarken tarımsal faaliyet yapılan alanlar sabit kalmaktadır. Dünyada ve ülkemizde hızla artan nüfusu beslemenin yolu tarımsal alanların en doğru şekilde kullanılmasına bağlı olarak hayvansal üretim potansiyelimizin artırılmasıdır. Bir ülke sanayi ve teknolojide ne kadar ilerleme sağlarsa sağlasın, tarımsal ve hayvansal üretimde gelişme göstermiyorsa kalkınmasının en önemli ayağı eksik kalacaktır. Ülkemiz tarımsal ve hayvansal üretimde son yıllarda çok hızlı bir atılım yaparak üretim bazında başta gelen ülkeler arasına girmiştir. Ardahan ili olarak, tarım ve özellikle hayvancılıkta ülkemizin önde gelen illeri arasında olmak için gerekli çalışmaları başlattık. Bölgedeki ağır iklim koşulları, tarımsal üretimde çeşitliliğin ve verimin düşmesine neden olsa da, bu olumsuz iklim koşulları ve yaz yağışlarının fazla olması, yaygın ve verimli mera alanlarının oluşmasına olanak sağlamış ve bu durum mera hayvancılığının gelişmesinin önünü açmıştır. Hazırlanmış olan "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" ilimizdeki hayvansal üretim potansiyelinin bugünkü durumunu tespit ettiği gibi önümüzdeki beş yılın hayvansal üretim planlarını da ortaya koymaktadır. Bu eylem planının Ardahan hayvancılık sektörüne olumlu anlamda yön vermesini, üreticilerimizi, yetiştiricilerimizi, yatırımcılarımızı, sanayicilerimizi ve tüketicilerimizi iyi yönde etkilemesini diler, hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederim." - ARDAHAN