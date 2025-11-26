Haberler

Ardahan'da Hayvancılığa Destek Projesi Devam Ediyor

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığının 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Ardahan'da 90 üreticiye 1350 büyükbaş hayvan dağıtımı sürüyor. Proje, aile işletmelerini güçlendirerek kırsal üretimi artırmayı amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında Ardahan'da 90 üreticiye hibeyle verilecek toplam 1350 büyükbaş hayvanın dağıtımı sürüyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ardahan'da kırsalda üretimin artırılması ve aile işletmelerinin güçlendirilmesi amacıyla devletin sağladığı desteklerle teşvikler devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlığın hayata geçirdiği "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne Ardahan'dan başvuran 4 bin 138 kişiden 90'ı hibeyle büyükbaş hayvan desteği almaya hak kazandı.

Proje çerçevesinde toplam 1350 büyükbaş hayvanın kırsaldaki üreticilere dağıtımı yapılmaya başlandı. Bu büyükbaş hayvanların bir yıllık bakım, yem ve sigorta gibi giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak.

"Bakım ücretini de devletimiz hibe olarak veriyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, projenin yoğun ilgi gördüğünü, 4 binin üzerinde işletmenin projeden istifade etmek üzere müracaatta bulunduğunu söyledi.

Değerlendirmeler neticesinde yedek ve asil olmak üzere toplam 225 işletmenin olduğunu ve 90'ının projeden istifade etme hakkı kazandığını belirten Cineviz, "Projenin en güzel taraflarından bir tanesi burada 15 üst limiti olacak şekilde her bir işletmemiz bu projeden istifade edebiliyor. Bu kapsamda da aylık her bir hayvana 1500 liradan hesap yaparsak 15 büyükbaş hayvan sayısında aylık 22 bin 500 lira gibi bir bakım ücretini de devletimiz tamamen hibe olarak işletmelerimize veriyor." diye konuştu.

"Mera şartlarına adaptasyon yeteneği yüksek"

Hayvanların bir yıllık süre içerisindeki TARSİM sigortalarının da Bakanlık tarafından hibe olarak karşılanacağını anlatan Cineviz, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle üreticilerimiz angus ırkı hayvanlarımızla aslında yeni yeni tanışmaya başladı. Bazı işletmelerimiz önceden kendi imkanlarıyla bu hayvanları getirmişlerdi ama böylesine bir proje kapsamında daha fazla sayıda bu ırk hayvanını Ardahan ilimizin işletmelerine kazandırma fırsatını yakalamış olduk. Özellikle meraya dayalı hayvancılığın yoğun olduğu bizim bölgemizde mera şartlarına adaptasyon yeteneği yüksek olan bu angus ırkının zaman içerisinde kabul göreceğini ve üreticilerimizin de bu tercihte işletmelerini daha karlı şekilde sürdürebileceklerine olan inancımız çok yüksek."

Çeğilli köyünde bulunan 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Funda Koçak ise 15 büyükbaş hayvan desteği aldığını anlatarak, "Özellikle kadınlara ve bu kırsaldaki insanlara yaptıkları desteklerden dolayı Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz çok memnunuz, yapılan destekler devam etsin istiyoruz. Veteriner arkadaşlarımız bize çok yardımcı oldu, çok destekledi. Bunun için minnettarız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Ekonomi
