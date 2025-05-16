Ardahan'da Arıcılar Yeni Sezona Hazırlanıyor

Ardahan'da Arıcılar Yeni Sezona Hazırlanıyor
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Ardahan'da bal üreticileri, yaz sezonuna güçlü bir koloni ile girebilmek için kış boyunca Artvin'in Ardanuç ilçesinde bakım yaparak arılı kovanlarını hazırlıyor. Hazırlıklar Mayıs ayının sonlarına doğru Ardahan'a dönüşle tamamlanıyor.

Ardahan'da arıcılar yeni sezona hazırlanıyor

ARDAHAN - Ardahan'da bal üreticileri sezon hazırlıklarına başladı. Arıların yaşam alanı kovanların bazıları değiştirilirken, her kovandaki arılar ayrı ayrı kontrol ediliyor. Hazırlıklarını tamamlamaya çalışan arıcılar, kovanlarını yenileme, katlama işlerini yapıyor.

Kış sezonunu Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçesinde geçiren arıcılar son hazırlıklarını yaparak arılı kovanlarını Ardahan'a taşımak için son hazırlıkları yapıyor. Yaz sezonuna güçlü bir koloni ile girmek ve bal üretmek için son hazırlıklarını yaparak arıcılar arılar koloni içerisinde belirli bir sayıya ulaşmasının ardından Mayıs ayının sonlarında sonra Ardahan'a dönüyor. Ardahan'da her yılın mevsimine göre, iklim değişikliklerine göre yağmur, rüzgar veya kurak geçmesine bağlı olarak oluşan ballar Ağustos ayının ortasında hasat ediliyor.

Ardahanlı arıcı Yener Çoban, kışlatmayı Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaptığını söyleyerek, sezona burada hazırlandıklarını söyledi. Çoban, "Sezonun iyi geçmesini temenni ediyoruz. Şimdilik bakım için Artvin'in Ardanuç ilçesindeyiz. Şubat ayı itibariyle burada bakım yapılmakta ve Mayıs ayının sonlarına doğru Ardahan'a dönüş yapacağız. ve bal sezonuna Ardahan'da gireceğiz. Şu anda burada arılı kovanların bakımı yapılmakta ve sezona en güçlü şekilde girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Ekonomi
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