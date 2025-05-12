Aras Kargo, IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde Ödül Kazandı

Aras Kargo, her yıl dijital dönüşüm ve teknoloji liderlerini belirlemek üzere IDC Türkiye tarafından düzenlenen ve alanın en prestiji ödüllerinden biri olan IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde 'Aras Rotalama Platformu' projesiyle ödüle layık görüldü.

Dijital dönüşüm ve teknoloji alanında en prestijli ödüllerden olan IDC CIO Ödülleri sahiplerini buldu. Teknolojiyi odağına alarak gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle sektöre öncülük edenlerden olan Aras Kargo, iştiraki Aras Digital bünyesinde geliştirdiği 'Aras Rotalama Platformu' ile Best in Change Managament 2025 kategorisinde 2'ncilik ödülünü almaya hak kazandı.

Şirket adına ödülü alan Aras Kargo Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kenan Cebeci, "IDC Türkiye gibi uluslararası çapta prestijli bir organizasyon tarafından Aras Rotalama Platformu projemiz ile ödül almak şirketimizin yeni nesil dünyaya nasıl uyum sağladığına dair somut ve gurur verici bir gösterge" dedi. Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşüm stratejimizi merkeze alarak, değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte verimli, etkili ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz yeni nesil teslimat uygulamamız Aras Rotalama Platformu ile günlük dağıtım planı oluşturularak, tahmini teslimat saatlerinin müşterilere iletilmesi ve teslimatın canlı olarak takip edilmesi mümkün oluyor. Bu sayede operasyonlarda zaman yönetimi, esneklik ve planlama konularında oldukça yüksek verim ve çevre dostu sonuçlar elde ediliyor. Platformla kuryeler cep telefonları üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirirken, navigasyon desteğiyle en verimli rota belirlenerek zaman ve yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Ayrıca şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve kargosunu 7 gün 24 saat istediği noktadan almak isteyenler için Aras Burası Esnaf ve Dolap hizmetini başlattık. Platform ile müşterilerimiz kargoları yola çıktıktan sonra dahi adresini değiştirip kargoyu istedikleri zaman, bu noktalardan teslim alabiliyor. Bir başka deyişle, kargonuz sizin ihtiyaçlarınıza ve hayatınıza ayak uyduruyor. Mükemmel müşteri memnuniyeti odağında sürdürülebilir iş anlayışımız ile yeni nesil ve inovatif projeler geliştirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL