Aras EDAŞ, İstihdama Katkı İçin İş Garantili Proje Geliştirdi

Erzurum merkezli Aras EDAŞ, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır illerinde elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getirirken istihdama katkı sağlamak amacıyla iş garantili bir proje başlattı. Şirket, ilk etapta 100 lise mezununun başvurusunu değerlendirdi ve 80 genç, eğitim programları çerçevesinde işe alındı. Önümüzdeki ay ise 20 genç işbaşı yapacak. Proje, diğer illerde de uygulanması için Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşmelere başlandı.

Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır illerini içine alan hizmet sahasının elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getiren Aras EDAŞ, istihdama katkı için iş garantili proje geliştirdi. İlk etapta 100 lise mezunun başvurusunu değerlendiren şirket bunlardan 80'ni eğitim programları çerçevesinde bünyesine aldı. Önümüzdeki ay gençlerden 20'si işbaşı yapacak. Pilot bölge olarak Erzurum'dan projeyi başlatan şirket Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır'da benzeri bir çalışma için Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşmeye başladı.

"Lise mezunu gençlerimiz işsiz kalmasın"

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, yaklaşık 2 bin 200 civarında bir istihdamları olduğunu belirterek, "Çalışanlarımızın büyük bölümü elektrik mühendisi veya elektrik teknisyeni. Yaptığımız iş gereği son yıllarda elektrik teknisyeni bulmakta güçlük çekiyoruz. Bunun için bir proje geliştirdik. Meslek liselerinde yeni mezun olacak arkadaşlarımıza Mayıs ayı itibariyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzde de bir protokol yaparak bölgemizde bulunan sanat okullarını iş birliğine gittik. Okullara müracaat formları bıraktılar. Okullarımız işe ihtiyacı olan ve istekli gençleri şirketimize yönlendirdiler. İlk etapta Erzurum'dan yüzün üzerinde bir başvuru geldi. Bu arkadaşların tamamını davet ettik. Öncelikle bu arkadaşlara eğitim veriyoruz. Ondan sonra da bünyemize alıp, çalıştıracağız. Üç gün bu arkadaşlarımıza eğitim verdik. ve bunları sınava tabi tuttuk. Sınavdan sonra da mülakata aldık. Bunların bir bölümümü Ekim itibariyle işe başlatacağız. Diğer arkadaşlarımızın eğitim süreçleri devam edecek. Onları da belli bir seviyeye geldikçe kademeli olarak bünyemize katmayı tasarlıyoruz. Hedefimiz bölgemizdeki gençlere iş imkanı sağlamak ve özellikle lise mezunu gençlere fırsat vermek. Hedefimiz sanat okullarının eğitim seviyelerine katkı sağlayarak gençlerimizi meslek sahibi edinmesine, meslek sahibi olmasına katkı sağlamak. Hem kendi ihtiyacımızı hem de sektörün ihtiyacını karşılayacak bir proje" diye konuştu. - ERZURUM