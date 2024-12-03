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Arap Turistler Trabzon'da Gayrimenkul Satışına Geçti

Arap Turistler Trabzon'da Gayrimenkul Satışına Geçti
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler, aldıkları konutları satmaya başladı. Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı, konut satışlarının arttığını ve yabancı yatırımcıların bölgeden soğuduğunu ifade etti.

Son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Arap turistlerin Trabzon'da önceki yıllarda aldıkları konutları satmaya başladıkları belirtildi.

Doğa ve yayla turizminin yanı sıra çok sayıda tarihi ve turistik değere sahip Doğu Karadeniz Bölgesi, son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgi odağı haline geldi. Geçmiş yıllarda durgun bir konut piyasasına sahip olan Doğu Karadeniz, özellikle Körfez ülkelerinden gelen yabancı yatırımcılar için Türkiye'de gayrimenkul satın almak istedikleri bir bölge olarak öne çıktı. 2014 yılından itibaren gayrimenkul yatırımı yapma eğilimi artan Arap turistlerin 10 yıl sonra aldıkları konutları satmaya başladığı kaydedildi. 2024 yılında turist sayısında azalışın yaşandığı bölge illerinden Trabzon'da yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Akçaabat ve Yomra ilçelerinde konut satışları dikkat çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, bölgede Arap turistlerin konuta yaptıkları yatırımlarda kum saatinin artık tersine çevrilmeye başladığını söyledi. Taflan "Geçmiş yıllarda Körfez ülkelerinden gelenler bayağı buradan konut aldılar. Ama şimdi kum saatini tersine çeviriyoruz. Şuan o konutları alan yabancılar artık yoğun bir şekilde satışa geçti. Bölgemizde maalesef yabancı vatandaşların konut alma gibi bir eğilimi de kalmadı. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu süreç ne kadar sürecek ne boyutta olacak onu da şimdiden kestirmek zor. Çünkü fiyatların artışları çok enteresan bir durum. Burada konut fiyatlarının çok yüksek olması yabancı yatırımcıları da satış konusunda etkiledi. Yabancılar bu fiyatlardan konut almadığı gibi elinde konut bulunanlar da yüksek fiyatları fırsat görerek satmaya çalışıyor" dedi.

Arap turistlerin bölgeden heveslerini aldıklarını ve eski ilginin de giderek azaldığını kaydeden Taflan, "Artık buradan doydular. Geçmişte yabancı yatırımcılar çok iyi bir dönemde piyasaya girdiler. Tabii bunların piyasaya bu şekle girmesi fiyatları yukarı tırmandı. Fiyatların yükselmesinin tek nedeni ben Trabzon veya bölgemiz için ifade etmek istersem arazi yapısının çok kısıtlı oluşuna bağlıyorum. Arap turistler bölgemizden gidiyor. Eskisi gibi gelmiyorlar. 10 yıldır bu şehre gelen insan bunca yıl aynı yeri gördüğü zaman bıkkınlık gelebiliyor. Bunlar ekonomik anlamda güçlü insanlar. Finans anlamında bunların bir sıkıntısı yok. Yarın Türkiye'nin başka bir iline ilgi gösterebilirler. Sonra bir bakmışsın dünyanın başka bir yerine ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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