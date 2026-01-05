Haberler

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber Videosunu İzle
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 artarak yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Böylece memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam da belli oldu.

  • Aralık 2025 enflasyonu TÜİK'e göre %0,89 oldu.
  • 2025 yılı enflasyonu %30,89 olarak gerçekleşti.
  • Kira zam oranı %34,88 olarak belirlendi.

Memur ve emeklinin alacağı zammı belirleyen aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK'e göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.89 oldu. 2025 enflasyonu yüzde 30.89 olarak gerçekleşti.

12 AYLIK ORTALAMA ENFLASYON YÜZDE 34,88

Buna göre, TÜFE'deki 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

ANA HARCAMA GRUBUNDA EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 34,88

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 34,88 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 34,88 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Öte yandan memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 12,19, emekli memur aylıkları ile memur maaşları ise yüzde 18,60 oranında artırılacak.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Milyonlar merakla bekliyordu: İşte memur ve emeklinin zam oranı
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

vay be herşey ellerinde istediğiniz gibi enflasyonu beliriyorsunuz yazik bu millete

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRegal:

Bir emekli olarak hakkimı helal etmiyorum 18900 lira ile yaşayabilen varmı ?

yanıt19
yanıt0
Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

şaka gibi ülkem bravoo

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

Zamcıklar önümüzdeki 3 ay biraz daha fazla gelecek...

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

TUIK yani Tayyibi Üzmeme İstatistik Kurumu

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Yalana bak , ülkenin ocağına incir ağacı diktiniz…2025 ten şikayet edenler, 2026 ya hazır olsun…

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Maduro'yu kaçıran Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var

Maduro'yu kaçırdı yetmedi, 2 ülkeyi daha vurmaya hazırlanıyor
Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti

Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Maduro'yu kaçıran Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var

Maduro'yu kaçırdı yetmedi, 2 ülkeyi daha vurmaya hazırlanıyor
Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti

Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti