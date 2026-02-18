Haberler

Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor

Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor
Güncelleme:
Zonguldak'ta bir vatandaş, 2012 model aracını nakit yerine 50 gram altın karşılığında satışa çıkardı. Aracına güvendiğini belirten araç sahibi, altının daha cazip olduğunu düşündüğünü ve 50 gramda ısrarcı olduğunu söyledi.

  • Ferdi Tığ, 2012 model aracını 50 gram altın karşılığında satışa çıkardı.
  • Ferdi Tığ, aracında hileli bir durum çıkması halinde bir iki ay içinde geri alacağını belirtti.
  • Ferdi Tığ, 50 gram altın talebinde ısrarcı olmakla birlikte küçük bir indirim yapabileceğini ifade etti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ticaretle uğraşan Ferdi Tığ, 2012 model aracını nakit yerine 50 gram altın karşılığında satışa çıkardı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

"50 GRAM ALTINI VEREN..."

Son dönemde altının gündemde olması nedeniyle böyle bir yöntem tercih ettiğini belirten Tığ, araca 350-400 bin lira fiyat yazması halinde pazarlık sürecinin uzayacağını düşündüğünü söyledi. Altının daha cazip bir seçenek olacağını ifade eden Tığ, "50 gram altını veren bu araca sahip olur" dedi.

"HİLELİ DURUM ÇIKARSA GERİ ALIRIM"

Aracını baştan aşağı yenilediğini ve hiçbir kusuru olmadığını dile getiren Tığ, "Aracımda hileli bir durum çıkarsa bir iki ay içerisinde geri alırım. Aracıma son derece güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK BİR İNDİRİM YAPABİLİRİM"

Arkadaş çevresinden 30-40 gram altın teklifleri aldığını ancak 50 gramda ısrarcı olduğunu belirten Tığ, küçük bir indirim ihtimalinin olabileceğini de sözlerine ekledi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar

sade vatandaş:

altın paslanmaz çürümez boya pasta cila yağ antifiriz benzin mazot istemez içinde bozulup masraf açacak sanayide ustalara kazıklanma tehlikesi yoktur. sigorta kasko mtv egzoz fenni muayene masrafı trafik ceza kaza bela tehlikesi yoktur altını bir yere gittimi nereye park edeceğim diye düşünmezsin durduğu yerde değeri eksilmez artar ekmek istemez su istemez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

