Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ticaretle uğraşan Ferdi Tığ, 2012 model aracını nakit yerine 50 gram altın karşılığında satışa çıkardı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

"50 GRAM ALTINI VEREN..."

Son dönemde altının gündemde olması nedeniyle böyle bir yöntem tercih ettiğini belirten Tığ, araca 350-400 bin lira fiyat yazması halinde pazarlık sürecinin uzayacağını düşündüğünü söyledi. Altının daha cazip bir seçenek olacağını ifade eden Tığ, "50 gram altını veren bu araca sahip olur" dedi.

"HİLELİ DURUM ÇIKARSA GERİ ALIRIM"

Aracını baştan aşağı yenilediğini ve hiçbir kusuru olmadığını dile getiren Tığ, "Aracımda hileli bir durum çıkarsa bir iki ay içerisinde geri alırım. Aracıma son derece güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK BİR İNDİRİM YAPABİLİRİM"

Arkadaş çevresinden 30-40 gram altın teklifleri aldığını ancak 50 gramda ısrarcı olduğunu belirten Tığ, küçük bir indirim ihtimalinin olabileceğini de sözlerine ekledi.