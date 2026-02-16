Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

1 Nisan 2026'dan itibaren trafik kazalarında hasar ve değer kaybı işlemleri sadeleşiyor; eksper otomatik atanacak, komisyoncular devre dışı kalacak, ödeme hasarla birlikte yapılacak. Ayrıca değer kaybı bedelide araç sahibine peşin ödenecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Resmi Gazete'de yayımladığı Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile işlemler sadeleşiyor. 33 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenleme, 1 Nisan 2026'da Ordu ve Bursa'da pilot uygulama olarak hayata geçecek.

KAZA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kaza sonrası araç yetkili servis, anlaşmalı servis ya da herhangi bir kaporta-boyacıya götürüldüğünde kazaya ilişkin belgeler sisteme yüklenecek ve eksper otomatik olarak atanacak. Hasar başvurusu araç sahibi tarafından yapılacak; komisyoncu ya da aracı kişiler vekaleten işlem yürütemeyecek.

Vatandaş da sigorta şirketi de eksper talebinde bulunabilecek. Böylece mağdur araç sahibi süreci doğrudan takip edebilecek.

EKSİST SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) hayata geçiriliyor. Sisteme dahil eksperler otomatik olarak atanacak ve hasar tespitini gerçekleştirecek.

40 BİN LİRA ÜZERİ HASARLARDA ZORUNLU EKSPER

2026 yılı için trafik sigortasında maddi teminat tutarı 400 bin lira olarak belirlendi. Hasar tutarı bu limitin 10'da 1'ini, yani 40 bin lirayı aşarsa zorunlu olarak eksper atanacak. 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi ile araç sahibi anlaşma sağlayabilecek.

DEĞER KAYBI AYNI DOSYADA HESAPLANACAK VE ARAÇ SAHİBİNE ÖDENECEK

NTV'nin haberine göre; yeni sistemle birlikte değer kaybı tazminatları da eksper tarafından hasar tespiti sırasında hesaplanacak ve aynı dosyaya eklenecek. Böylece kaza sonrası ortaya çıkan 100 bin liralık bir hasarın yanında örneğin 30 bin liralık değer kaybı da aynı anda araç sahibine ödenecek.

Bu düzenlemeyle birlikte yüksek komisyon ve vekalet ücretleri talep eden aracı yapıların devre dışı kalması hedefleniyor.

VATANDAŞ ÜCRET ÖDEMEYECEK

Mağdur araç sahibinden vekalet ya da komisyon ücreti alınmayacak. Eksper raporu için de vatandaş herhangi bir hizmet bedeli ödemeyecek.

Eksper raporuna hem vatandaş hem de sigorta şirketi 3 iş günü içinde itiraz edebilecek. İtiraz halinde yeni bir eksper atanacak ve itiraz eden taraf eksper ücretini karşılayacak.

TÜM TÜRKİYE'DE 1 TEMMUZ'DA

Pilot uygulama 1 Nisan 2026'da Bursa ve Ordu'da başlayacak. Kurul, uygulamayı farklı illere yayma ve süresini 6 aya kadar uzatma yetkisine sahip. 1 Temmuz 2026'dan itibaren ise sistem tüm Türkiye'de resmen yürürlüğe girecek.