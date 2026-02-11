Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta dev zam: İşte güncel fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta dev zam: İşte güncel fiyatlar
Güncelleme:
Küresel piyasalar ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yarından itibaren benzine yaklaşık 1,55 TL zam bekleniyor. Güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir için listelendi. İşte araç sahiplerini ilgilendiren fiyat listesi...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda yapılan ÖTV artışları akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,55 TL zam yapılması bekleniyor.

Bu artış, hem sürücüleri hem de akaryakıt istasyonlarını doğrudan etkileyecek. Zam beklentisinin, araç sahiplerini fiyatlar yükselmeden depolarını doldurmaya yöneltebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki değişimin küresel ekonomik gelişmeler ve döviz hareketleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Zam sonrası benzinin litre fiyatı:

İstanbul'da 56,85 TL'ye,

Ankara'da 57,94 TL'ye,

İzmir'de ise 58,23 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Mevcut (zam öncesi) akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL

Benzin : 55,47 TL

Motorin : 57,74 TL

LPG : 30,29 TL

ANKARA

Benzin : 56,39 TL

Motorin : 58,86 TL

LPG : 30,17 TL

İZMİR

Benzin : 56,68 TL

Motorin : 59,13 TL

LPG : 30,09 TL

Merve Yaz
Haberler.com / Ekonomi
