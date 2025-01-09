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Araç muayene istasyonları için son gün yarın

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), iki bölge halinde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi için ihale gerçekleştirecek. İhaleye başvurular için son tarih 10 ocak 2025.

Türkiye'de milyonlarca aracın zorunlu muayene için uğrak noktası olan araç muayene istasyonları için yeni ihale düzenlenecek. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin duyurusuna göre,

YENİ İHALE 20 YIL GEÇERLİ OLACAK

1'inci Bölge ve 2'nci Bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri, ilgili kanun çerçevesinde, işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi kapsamında imtiyaz hakkı verilmesi suretiyle 20 yıl süreyle özelleştirilecek.

Bölge başına ihale şartname bedeli 750 bin lira, geçici teminat bedeli ise 15 milyon dolar olarak belirlendi. İhaleler için son teklifi verme tarihi 10 Ocak 2025 olarak duyuruldu.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfta teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

5 YIL ŞARTI VAR

İhaleye teklif verecek isteklilerin en az 5 yıl süreyle araç muayene sektöründe işletici veya alt işletici olarak faaliyet göstermiş olması ve 5 yıllık bir periyot içinde en az toplam 1 milyon aracın muayene işlemini gerçekleştirdiğini tevsik eden belgeyi idareye sunması gerekiyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNE GELEN ZAM SÜRÜCÜLERİ İSYAN ETTİRDİ

Yeni yılla birlikte araç muayene ücretlerine gelen zam, sürücüleri isyan ettirdi. Artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle zor durumda olan sürücüler, bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor.

Tüvtürk 2025 yılı araç muayene fiyat listesini açıkladı. Buna göre 2024 yılında geçerli olan tüm taşıtların muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında (%43, 93) artış yapıldı. Bu durum, araç sahipleri arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu.

İnternet sitesinde yer alan yeni fiyat listesi şöyle:

Araç muayene istasyonları için son gün yarın

- Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork Muayene Ücreti: Bin 821 TL'den 2 bin 620 TL'ye çıktı.

- Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Muayene Ücreti: 3 bin 543,60 TL olarak belirlendi.

BİR TEPKİ DE HİZMET BEDELİNDE

Tüvtürk'ün yeni fiyat listesinde bir uyarı da dikkati çekti. "Araç Muayene Ücreti Ödeme" kısmında yer alan açıklamada "Tüm istasyonlarımızda kredi kartı, banka kartı ve nakit olarak ödeme yapılabilmektedir. Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir" kısmında hizmet bedeli ayrı bir tartışma konusu oldu. Zaten yüksek ücretler ödemek zorunda olduklarını belirten araç sahipleri hizmet bedelinin olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Araç muayene istasyonları için son gün yarın
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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