Araban Buğdayı'nda Rekolte Beklentisi 100 Bin Ton

Araban Buğdayı'nda Rekolte Beklentisi 100 Bin Ton
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Araban Buğdayı'nda Rekolte Beklentisi 100 Bin Ton
Haber Videosu

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday üretiminde bu yıl 150 bin dönüm arazide 100 bin ton rekolte bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kaliteli buğday üretimi ve sulama tekniklerindeki gelişmelerle verimliliğin arttığını vurguladı.

Araban Buğdayı çiftçinin yüzünü güldürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde 150 bin dönüm arazide ekilen buğdaydan 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bu sene 150 bin dönüm arazide ekilen buğdaydan 100 bin ton rekolte bekleniyor. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu sene buğdayın çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ve yüksek rekolte beklentisinin olduğunu vurguladı. Altun, özellikle ilçede sulama tekniklerinin gelişmesiyle tarımsal anlamda her geçen yıl daha verimli ürünler alınmaya başlandığını söyledi.

100 bin ton rekolte bekleniyor

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Buğdayımız kaliteli, şu anda buğday başak açmış, firiğe dönecek, aynı zamanda biz buğdayı firikte yapıyoruz. Türkiye'de makarnalık buğday üretiminde biz birinciyiz. Proteini yüksek olan kaliteli buğday bizim makarnalık buğdayımızdır. Yaklaşık 150 dönüm alana buğday ektik. 120 dönümü sertifikalı buğdayımız var. Biz genelde sertifikalı buğday ekeriz. Türkiye'nin her tarafına buğday gönderiyoruz. Araban ovası sarımsağın yanı sıra buğdayıyla da meşhurdur. Biz aynı zamanda tohumluk buğday üretimi de yapıyoruz. 30 bin dönümün üzerinde anlaşmalı buğdayımız var. Tohum üretimi de yapıyoruz. Buğdayımız kaliteli ve proteini yüksek. İnşallah 100 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu yıl buğdayda verim yüksek. Araban buğdayı genelde makarnada ve bulgurda kullanılıyor. Yine firik yapıyoruz. Nişasta hasat Haziran ayının sonuna doğru başlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN - Ekonomi
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Hakan Yılmaz'dan yürek burkan itiraf: Babamın ölümünü sosyal medyadan öğrendim

Ünlü oyuncu babasının ölüm haberini Instagram'dan öğrendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

İşi gücü bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi

İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Yeşilçay'dan yeni karar
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.