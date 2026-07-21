İSO İkinci 500'de AOSB'den 15 firma

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında yer alan 15 firmasıyla bir kez daha üretim gücünü ve sanayideki etkin konumunu ortaya koydu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, listeye girerek önemli bir başarıya imza atan firmaları kutlayarak, bu başarının yalnızca şirketlerin değil, Adana sanayisinin ve Türkiye ekonomisinin de başarısı olduğunu söyledi.

Sütcü, AOSB'nin güçlü üretim altyapısı, ihracat kapasitesi ve yatırım iklimiyle ülke ekonomisine değer katmayı sürdüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında bölgemizden 15 firmamızın yer alması bizleri son derece gururlandırdı. Üretimden istihdama, ihracattan katma değerli sanayiye kadar her alanda ülkemize katkı sunan firmalarımızın elde ettiği bu başarı, bölgemizin üretim gücünün ve rekabetçi yapısının en önemli göstergelerinden biridir."

Sanayicilerin Türkiye ekonomisinin büyümesindeki en önemli aktörler olduğunu vurgulayan Sütcü, AOSB olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayicilerimizin daha güçlü üretim yapabilmesi, yeni yatırımlara yönelmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Altyapı yatırımlarımızdan dijital dönüşüm projelerine, sosyal yaşam alanlarından sürdürülebilir üretime kadar hayata geçirdiğimiz her yatırımın temelinde sanayicimize daha güçlü bir üretim ortamı sunma hedefi bulunuyor."

Sütcü, İSO ilk 500 listesinde de AOSB'den 19 firmanın yer aldığını hatırlatarak, "Üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. AOSB olarak üretimin, yatırımın ve sürdürülebilir sanayi anlayışının en güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı