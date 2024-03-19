AOSB AR-GE / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşmasına öncülük etmek amacıyla oluşturduğu AOSB AR-GE / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu çalışmalarını sürdürüyor.

Sorunsuz, kesintisiz, ekonomik ve sürdürülebilir üretim imkanlarını katılımcılarına sunmasının yanı sıra firmaların rekabet şansını artıracak, karlılıklarını yükseltecek bir çok projenin hayata geçirildiği AOSB yönetimi, bölge üniversiteleri ve bağlı birimleriyle iş birliğini sürdürüyor. Bu çerçevede, AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ar-Ge / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu'nun 11'nci toplantısı, AOSB'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya; bölgede faaliyet gösteren ve AR-GE ve Tasarım Merkezleri bulunan firmalar ile AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB PDO Birim Yöneticisi Özkan Özbek, AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzmanı Gamze Gülen, AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzman Yardımcısı Sertaç Kul ve AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzman Yardımcısı Ecem Nur Özkan katıldı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, katılımcı firmalarına her anlamda destek olmaya, iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, oldukça verimli geçen toplantıya katılan firma yetkililerine ve üniversite temsilcilerine katılımları için teşekkür etti.

Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının en önemli amacının teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, yeni teknolojiler için bilgi üretmek, üretim sektöründe maliyeti düşürmek, kaliteyi ve verimi arttırmak, sektörlerin ihtiyacına yönelik teknoloji transferini ve uyumunu sağlamak olduğuna dikkati çeken Bölge Müdürü Akpınar, "Bilgiyi üretmek kadar ticarileştirmek de zorundayız" dedi.

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇUMERLAB) Müdürü Prof. Dr. Serkan Selli ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Kaya ise laboratuvar alt yapıları ile gerçekleştirdikleri test, analiz hizmetleri hakkında bilgi verdi. Süreçler konusunda katılımcılarla istişarede bulunan Selli ve Kaya, AOSB yöneticilerine önemli katkılarından dolayı teşekkür ederek, işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti.

Yeni fikirlerin ortaya çıkması, üniversite sanayi İşbirlikleri, aktif olan devlet desteklerine konsorsiyum oluşturularak ortak projelere başvurulması konularında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, merkezler arası iş birliğinin güçlenmesi, yeni kurulacak olan merkezlere öncülük edilmesi, mevcut merkezlerin niteliğinin üniversite akademisyenleri destekleri ile geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu. - ADANA