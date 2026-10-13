AOÇ'nin 2023-2024 bilançoları ibra edildi, 2026'da üreticilere 53 milyon lira ödendi

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Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdür Vekili Mustafa Süslü, 2026 yılında 549 bin litre çiğ süt, 172 bin kilogram bal alımı gerçekleştirildiğini, karşılığında üreticilere 53 milyon lira ödendiğini bildirdi.

TBMM KİT Komisyonunda AOÇ'nin 2023 ve 2024 bilançoları görüşüldü.

AOÇ Müdür Vekili Süslü, Komisyondaki sunumunda, bitkisel üretim faaliyetleri kapsamında kendi üretimi olan standart sertifikalı meyve fidanlarının yanı sıra Bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri, kooperatif ve birliklerden temin edilen 12 tür ve 38 çeşit meyve fidanının satışının yapıldığını söyledi.

Bunun yanı sıra 2025'te yaklaşık 75 bin süs bitkisi ile meyve fidanı ve 50 bin mevsimlik çiçek satışı gerçekleştirildiğini belirten Süslü, "2026 yılı itibarıyla tarımsal üretim parsellerimizde sebze yetiştiriciliğine başlanmış, 8 dekarlık alandan elde edilen ürünlerin satış mağazamızda ve tarladan doğrudan satış yoluyla halka arzı gerçekleştirilmiştir. Bu yıl deneme amaçlı başlatılan bu uygulama, Atatürk Orman Çiftliğinin asli misyonu doğrultusunda önümüzdeki yıllarda kademeli olarak genişletilerek, tarıma uygun tüm arazilerde tarımsal üretim yapılıp vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli ürüne ulaşımı sağlanacaktır." diye konuştu.

Süslü, şu anda satış serasında sunulan ürünlerin büyük bir kısmının kurumun imkanlarıyla üretilmesine yönelik yeni sera çalışmalarının da devam ettiğini dile getirerek, "2026 yılı içerisinde 549 bin litre çiğ süt, 172 bin kilogram bal alımı gerçekleştirilmiş, karşılığında üreticilere 53 milyon lira ödeme yapılmıştır." dedi.

"53 üretici, kooperatif ve birlikle doğrudan işbirliği kurduk"

Süt fabrikasının modernizasyonu ve kapasite artırımına yönelik 2027 yılı yatırımları için fizibilite çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Süslü, "Fabrika satış mağazamızda 2025'te 76,5 milyon lira tutarında ürün satışı gerçekleştirilmiş, bu satışlar toplam satışlarımızın yaklaşık yüzde 19'unu oluşturmaktadır. Temmuz 2026 itibarıyla bu tutar 50,6 milyon lira olarak gerçekleşmiş, tüm satışlara oranı yüzde 18,9 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Süslü, bu yıl ülke genelinde başta kadın kooperatifleri olmak üzere 25 ilde faaliyet gösteren 53 üretici, kooperatif ve birlikle doğrudan işbirliği kurduklarına dikkati çekerek, yaklaşık 85 milyon lira değerindeki yerel ve doğal ürünlerin Atatürk Orman Çiftliği aracılığıyla tüketiciyle buluşturulduğunu bildirdi.

Artan talebi karşılamak ve ürün çeşitliliğini geliştirmek amacıyla markalaşma çalışmalarını, kalite ve güven ilkelerinden ödün vermeden kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Süslü, konuşmasının sonunda mali gelirlere ilişkin bilgi verdi.

Görüşmelerin ardından, AOÇ'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bilançoları ibra edildi.

Kaynak: AA