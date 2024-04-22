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Anzer Balı Üreticileri Yeni Sezonda Yüksek Rekolte Bekliyor

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Coğrafi işaretli olarak tescillenen Anzer balının satışlarını gerçekleştiren üreticiler, yeni sezonda rekoltenin yüksek olmasını bekliyor. Anzer Yaylası'nda yapılan hazırlıkların tamamlandığı belirtilirken, kilogram fiyatının belirlenmesi için gözler kooperatiflere çevrildi.

Coğrafi işaretli olarak tescillenen Anzer balının satışlarını gerçekleştiren üreticiler yeni sezonda rekoltenin yüksek olmasını bekliyor.

Rize'nin İkizdere İlçesi Anzer Yaylasında arıların kış mevsiminde zarar görmemesi için petekleri daha düşük rakıma indiren arıcılar, ilk olarak kovanlarını gözden geçirerek bahar mevsiminde peteklerin tüm bakımlarını gerçekleştirdi. Yaz ayının gelmesiyle birlikte üreticiler arılarını Anzer Yaylası'na çıkartmak için gün saymaya başladı. 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımda üretilen Anzer balı için tüm hazırlıklarını tamamlayan arıcılar, kilogram fiyatı 2 bin 500 TL olan balın yeni fiyatının belirlenmesi için gözünü kooperatiflere çevirdi.

"Anzer Yaylasında rekoltenin yüksek olacağını bekliyoruz"

Havaların güzel gittiğini ve rekoltenin verimli olacağını düşündüklerini dile getiren Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, "2024-2025 yılı bal sezonu için Anzer Yaylası'na arılarımızın hazırlıkları devam etmektedir. Şu anda havaların güzel gitmesi sebebiyle yeni sezon için Anzer Yaylasında rekoltenin yüksek olacağını bekliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Anzer Yaylasında bu yıl balın çok verimli geçeceğini göstermektedir. Arılarımız güzel bir şekilde gelişmekteler. Arıların doğada beslenme durumları çok güzel. İnşallah Mayıs ayının 20'sine kadar hazırlıklarımızı tamamlayıp Anzer balı üretimine başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Tahmini olarak 3 bin 500 TL civarında belki de daha üzerinde bal fiyatımız belirlenecektir"

Anzer Balı'nın fiyatının üreticileri ve tüketicileri üzmeden artış gerçekleştirileceğini ifade eden Deniz, "Geçen yıl balların Hacettepe Üniversitesi'nden tahlillerin biraz gecikmesi sebebiyle ağustos ayında satışlarımız çok olmadı. Ekim ve Kasım ayında Hacettepe'den ballar geldikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde coğrafi işaret ürünlere vurulduktan sonra satışlarımız hızla başladı. Çünkü yaz boyu sipariş bekleyen müşterilerimiz vardı. Anzer Yaylasına arılar çıkmadan önce arıların ilk önce sağlık yönünden ve beslenme yönünden hazır hale getirilmesi lazım. Bir bit var. Onu tabii ki arılarda olmaması lazım. Arının çalışamadığı durumlarda kovanların alt kısmında dışarıdan almış olduğu bal stoğunun iyi olması gerekiyor. Şu anda arının stokları çok güzel. Arılar her geçen gün yavrulama için kovanlardan çıkıyor. Her geçen gün arının çoğaldığını görüyoruz. 2023 ve 2024 yılı sezonunda balın fiyatı 2 bin 500 TL idi. Ancak şu anda ülkemizdeki enflasyonun durumuna bakıldığı zaman yaklaşık bir ay sonra yeni sezon için fiyat belirlenecektir. Tahmini olarak 3 bin 500 civarında belki de daha üzerinde bal fiyatımız belirlenecektir" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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