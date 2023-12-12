Anzer Balı Kavanozlarda Satışa Sunuldu

Coğrafi işaretli olarak tescillenen Anzer Balı'nın kavanozlara dolumları gerçekleştirerek satışa sunuldu.

40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda üretimi gerçekleştiren ballar sağımın ardından hakiki Anzer Balı olup olmadığının öğrenilmesi için Hacettepe Üniversitesine tahlile gönderildi. Tahlilden dönen ballar kavanozlara doldurulmasının ardından orijinal olduğunu gösteren coğrafi işaretli kavanozlar raflarda satışa sunuldu. Bu yıl Anzer Balının kilogram fiyatı 2 bin 500 liradan satışa çıkarıldı. Anzer balı, hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor.

"Tüketicilerimize en kısa zamanda siparişlerini ulaştıracağız"

Anzer Ballı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, bal siparişlerinin en kısa zamanda talep edenlere ulaştırılacağını söyledi. Deniz "2023 ve 2024 yılı için Anzer Ballarımız Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Bölümünden geldiler. Bu yıl itibariyle ballarımızın tahlilden gelmeleri biraz geç oldu. Bu anlamda bize sipariş veren tüketicilerimize ballarını ulaştırmada biraz gecikme oldu. Bundan ötürü tüketicilerimizden özür dileriz. Haklarını bizlere helal etsinler. Beklemiş olmalarına rağmen biz siparişleri ulaştırmakla mükellefiz. Balları sırasıyla, sayısı ve sipariş numaralarına göre kendilerine en kısa zamanda ulaştıracağız. Anzer Balı Tarım Bakanlığı üzerinden coğrafi işareti olan bir bal. Bu bal ülkemizde çok değerli olduğu için taklitleri çok yapılmaktadır ama biz Anzer Ballı Köyü Kooperatifleri olarak aynı zamanda Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetiminde Anzer Balı'nın hakikisini müşterilerimize ulaştırmak için bir coğrafi işaret alınmıştır. Bu coğrafi işareti Rize Tarım İl Müdürlüğü vurmaktadır. Balın dolumu yetkisi Rize Tarım İl Müdürlüğünde ve bizlerdedir" diye konuştu.

"Anzer Balı'nın fiyatı 2 bin 500 TL'dir"

Anzer Balı'nın bu yılki satış fiyatının 2 bin 500 TL olduğunu belirten Deniz, "2023 ve 2024 yılı sezonu için belirlemiş olduğumuz bir kilogram Anzer Balı fiyatı 2 bin 500 TL'dir. Yarım kiloluk Anzer Balı fiyatı bin 250 TL'dir. 250 gramlık Anzer Balı fiyatı 650 TL'dir. Bir balın Anzer Balı olduğunu anlamamız için Anzer Balı üzerinden coğrafi konum logosu, Anzer Balı ibaresi ve Türkiye Haritası var. Bunların yanında kare kodumuz ve kazımalı seri numaramız var. Kare kodu okutuyoruz ve internet üzerinde çıkan linkte kazıdığımız seri numarasını yazarak bu seri numaralı bal daha önce satılmış mıdır, satılmamış mıdır diye kontrol ediyoruz. Tüketicilerimizden şunu rica ediyoruz balımız çok değerli bir bal ve çok kısıtlı bir bal bu yüzden piyasada balımızın taklidini yapan insanlar çok Anzer Balı ibaresi olmayan, başka yöreye ait olan ve coğrafi işareti olmayan balları maalesef 'Anzer Balı' diye tüketicilerimiz bilmeden alıyorlar. Gerçek Anzer Balı'nı kooperatifimizden güvenle temin edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Bu sene geçen yıla rağmen hemen hemen aynı durumda altı ton civarı balımız oldu köyümüzde"

Rekoltenin geçen seneyle aynı olduğunu ifade eden Deniz, "Bal bir şifadır ve Anzer Balı da kalitesiyle tescillenmiş bir bal olduğundan ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden tüketicilerimize ulaştırılıyoruz. Fakat tüketicilerimize toptan gönderim sağlamıyoruz. Hastalarımızın hepsine ulaştırabilmek için kilo kilo gönderiyoruz. Bu sene geçen yıla rağmen hemen hemen aynı durumda altı ton civarı balımız oldu köyümüzde. Çok siparişimiz var ve sıra sıra gönderim sağlıyoruz. Son yıllarda Arap ülkeleri, vatandaşlarımızın Avrupa'ya gitmesi ile Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada ve Japonya'dan bile talepler var. Ama önceliğimiz kendi vatandaşlarımız. Tabi insan önemlidir. Bizim için yurt dışından gelen siparişlerimizde elimizden geldiğince yetmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE