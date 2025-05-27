Antepsan, ISO 500 Listesinde 132 Sıra Yükseldi

Antepsan, ISO 500 Listesinde 132 Sıra Yükseldi
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Gaziantep merkezli Antepsan Kuru Yemiş, 2024 yılı ISO Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 417. sıraya yükselerek, Gaziantep'te ise 22. sırada yer aldı. Firma, Antep fıstığı gibi yöresel ürünler ile büyümeye devam ediyor.

Gaziantep'in yükselen yıldızı Antepsan firması ISO 500 Listesinde 132 sıra birden yükselerek 417. Sıraya, Gaziantep'te ise 22. Sıraya yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün devler ligini belirleyen ve 1968 yılından bu yana aralıksız yapılan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2024 yılı sonuçlarını açıkladı. Antepsan Kuru Yemiş, Türkiye'nin en köklü gıda firmalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 417. sıraya yükselirken, Gaziantep'te ise 22. oldu.

Antep fıstığından doğan bir başarı hikayesi

2008 yılında iki kardeşin Antep fıstığı çiftçiliğinden gelen bilgi ve birikimlerini girişimcilik ruhuyla birleştirerek kurduğu Antepsan Kuru Yemiş, Türkiye'nin en köklü gıda firmalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gıda sektöründe gösterdiği istikrarlı büyümenin göstergesi olarak bu yıl ISO Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 417. sıraya yükselen firma, dikkatleri üzerine çekti.

Gaziantep merkezli olan ve 800'den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren Antepsan, kuruyemiş çeşitleri, Antep fıstığı ve yöresel ürünler üretiminde uzmanlaşmış durumda. Son dönemde özellikle Antep fıstığı kreması ile büyük bir çıkış yakalayan firma, bu alanda kısa sürede tüketicilerin beğenisini kazanarak önemli bir pazar payı elde etti.

Yenilikçi ürün geliştirme vizyonuyla hareket eden Antepsan, Ar-Ge yatırımlarını artırarak hem yerel hem global pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Doğduğu topraklara ve tarımsal kökenine bağlılığını her fırsatta vurgulayan firma, üretim sürecinden paketlemeye kadar her aşamada kaliteyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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