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Antalya Ticaret Borsası Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Antalya Ticaret Borsası Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
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Antalya Ticaret Borsası'nın Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda ATB için yeni projeler ve tarım sektörü üzerine değerlendirmeler yapıldı. Yönetim, 2025 yılı hedeflerini açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Aralık Ayı Meclis Toplantısı düzenlendi.

Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Salonu'nda yapılan toplantıda, yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili üyeler bilgilendirildi, hazırlanan faaliyetlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yaptığı konuşmada, yeni yılın savaşlardan ve terör olaylarından uzak barış içinde geçmesini diledi.

Tarıma, Antalya'ya ve ülke ekonomisine değer katacak yeni projeler üretmeye 2025'te de devam edeceklerini belirten Çandır, şunları kaydetti:

"Kentimizin tarımsal potansiyelini artırmak, genç nesli tarım sektörüne kazandırmak, ulusal ve uluslararası alanda Antalya'yı tarımsal işbirliği ve teknolojik yeniliklerin merkezi haline getirmek amacıyla birlikte çalışacağız. Kentimize 'Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi', ya da başka bir deyişle organize tarım bölgesi kazandırmak için güç birliği yapacağız. Amacımız, yükte hafif, pahada ağır katma değerli ürünlerin üretiminin yapıldığı bir bölgeyi önümüzdeki 5 yıl içerisinde kentimize ve sektörümüze kazandırmaktır."

Çandır, bu yıl düzenledikleri YÖREX fuarı ile ticaretin gelişmesine katkı sunduklarını ifade etti.

Fuarlarla tarım ve gıda ürünlerinin tanıtılmasına, yeni iş fırsatlarının doğmasına imkan sağladıklarını belirten Çandır, "Tüm faaliyetlerimizde üyelerimizin, sektörümüzün, kentimizin ve ülkemizin daha güçlü konuma gelmesi için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, 2025 bütçe planının oy birliğiyle kabul edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Ekonomi
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