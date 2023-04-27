Antalya OSB'den, Almanya'ya karma ticaret heyeti

Antalya Osb, 28 kişiden oluşan karma ticaret heyeti ile Almanya'nın Hamburg ve Hannover kentlerine gerçekleştirdikleri heyet programını tamamladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ( Antalya Osb ) Karma Ticaret Heyeti, Almanya'nın Hamburg ve Hannover kentlerine gerçekleştirdikleri ticaret heyeti programını tamamladı. Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen'in önderliğindeki ahşap mobilya, plastik, gıda, tarım, gübre, kağıtçılık, inşaat ve yapı sektörü mensuplarından oluşan karma ticaret heyetinde, Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak, Müteşebbis Heyet Üyeleri Canan Gürkan, Ahmet Kasapoğlu, Fatin Tapcı, Necmi Alpagot, Burçin Ekici, Bölge Müdürü İlhan Metin, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Erdal Kılıç ve Bölge sanayicileri yer aldı.

"Endüstriyel teknolojilerin geleceği"

Almanya'daki ilk temaslarını Hamburg kentinde T.C. Hamburg Ticaret Müşaviri Yıldız Onur ve Hamburg Yatırım Ajansı yetkilileri ile gerçekleştiren Antalya OSB Heyeti, daha sonra Bergedorf İnovasyon Park içerisinde bulunan Galab Laboratuvarı ve Frauenhofer Araştırma Enstitüsü'nde teknik incelemelerde bulundu. Heyet programı, Hannover Messe Uluslararası Sanayi Fuarı ziyareti ile noktalandı. Antalya OSB heyetinin dünyanın önde gelen sanayi fuarına gerçekleştirdiği ziyaretin önemine değinen Antalya OSB ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "Heyet programı ile endüstriyel teknolojilerin geleceğine yönelik vizyonları, trendleri ve yeniliklerini yakından inceleme fırsatı yakalanmıştır. Dünyada teknolojinin geldiği nokta, kat etmemiz gereken yollar ve yakından izlememiz gereken teknoloji atağı açıkça görülmüştür. Dileğimiz ülke olarak tüm bu teknolojik yenilikleri en hızlı şekilde üretim faaliyetlerimize entegre edebilmek ve bu yarışın bir parçası olabilmektir" dedi.

"Tesis ziyaretleri"

Ticaret Heyeti Programına dair değerlendirmelerde bulunan Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen, "Heyetimiz için oldukça önemli iki tesis ziyaret edildi. Ağırlıklı olarak uluslararası çalışan ve ihracatçı firmalarla numune alma, yükleme kontrolleri, tavsiye ve analiz hizmetleri sunan Galab Laboratuvarının analiz süreçlerini yerinde görmek, Frauenhofer gibi dünyanın önde gelen araştırma enstitülerinden birini yerinde ziyaret etmek ve geliştirdikleri yeni teknolojiler hakkında bilgi almak gerçekten çok ufuk açıcı ve heyecan vericiydi" diye konuştu. - ANTALYA