Antalya'nın Serik İlçesinde Nar Hasadı Başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde nar hasadına başlandı.

Antalya'da nar üretiminin yoğun olduğu Serik ilçesinde nar hasadının başlaması ile birlikte üretici Nida Oğuz'a ait nar bahçesinde gerçekleştirilen nar hasadında Serik ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.

Serik'te bulunan Nar üreticilerinin de katıldığı hasat öncesi düzenlenen programda açıklama yapan Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Serik ilçesinin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan nar üretiminde biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarını yerinde görmek, değerlendirmek ve üreticilerimizle paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Serik ilçemizde örtüaltı ve açıkta toplam 77 bin 595 dekar alanda meyvecilik tarımı yapıldığına dikkati çeken Çömezoğlu, "Bu alanın 14 bin 500 dekarında nar üretimi gerçekleştirilmekte olup, bu yıl itibarıyla yaklaşık 34 bin 356 ton nar üretimi beklemekteyiz. Bu üretimin yaklaşık 687 milyon TL'lik bir ekonomik değere ulaşması öngörülmektedir. Antalya genelindeki nar üretiminin yüzde 20'si Serik ilçemizde gerçekleşmektedir. 30 Eylül 2025 tarihinden bu yana 40 ton nar ihracatı yapılmış olup, bu veriler, ilçemizin yalnızca iç pazarda değil, dış pazarda da güçlü bir aktör olduğunu göstermektedir" dedi.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmaları kapsamında, Serik ilçemizde 37 dekar alanda, 2 bin 200 ağaçlık Hicaz narı bahçesinde faydalı böcek salınımı ve feromon tuzakları gibi uygulamalar gerçekleştirildiğini belirten Çömezoğlu, "Bu uygulamalar, hem zararlı popülasyonlarını kontrol altına almakta hem de çevre dostu üretimi teşvik etmektedir.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan üreticilerimize de destek sağlanmaktadır. 2025 yılı itibarıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele için dekar başına bin 305 TL, destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu destekler sayesinde üreticilerimiz hem ekonomik olarak rahatlamakta hem de çevreye duyarlı üretim modeline geçişte cesaretlendirilmektedir. Nar, ilçemizin hem ekonomik hem de tarımsal anlamda marka ürünlerinden biridir. Ancak, verim ve kaliteyi tehdit eden zararlılarla mücadelede, çevreye duyarlı, insan ve yararlı canlı sağlığını koruyan yöntemlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır" dedi. - ANTALYA