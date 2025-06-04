Antalya'daki Otellerde Kurban Bayramı Doluluğu Yüzde 70-80 Bekleniyor

Antalya'da Kurban Bayramı öncesi doluluk yüzde 70-80'de kalacak

ANTALYA - Kurban Bayramı öncesi Antalya'daki otellerde doluluk oranlarının yüzde 70-80 seviyesinde kalması bekleniyor. Turizmci Hamit Kuk, bayram sonrası ise ciddi boşluklar yaşanacağını belirterek "Haziran sezonu gecikmeli açılıyor. Aslında hedefimiz yüzde 100 doluluktu ama ulaşamadık" diyerek, Türkiye'nin rakiplerine göre pahalı hale geldiğine dikkat çekti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı turizmci Hamit Kuk, Kurban Bayramı öncesi Antalya'daki otellerin doluluk oranlarını ve turizm sezonunun genel seyrini değerlendirdi. Kuk, 2025 yaz sezonundan beklentilerin yüksek olduğunu ancak ilk 4 aylık performansın hedeflerin gerisinde kaldığını kaydetti. Kuk, "Aslında beklentimiz bu sene çok yüksekti, 2025 yaz sezonunda ama ilk 4 aylık performans açıkçası çok iyi değil. Geçen senenin altında kaldık. Mayıs ayı fena geçmedi ama Haziran ayının ilk 15 günü biraz durgun geçiyor, özellikle yurt dışı pazarda" dedi.

Sınavlar iç pazarı etkiledi

Kurban Bayramı döneminde hem iç pazar hem de yurt dışı pazarın birleşmesiyle genelde iyi bir sezon beklendiğini ifade eden Kuk, bu yıl tablonun farklı olduğunu söyledi. Kuk, "Yurt dışı pazar biraz düşük kaldı. İç pazarda da karne tatilleri henüz yapılmadı. Arkasında 15 Haziran'da LGS var. 21-22 Haziran'da üniversite sınavları var. Bu üçü ailelerin tatile çıkmasını engelliyor" dedi.

Aileli tatillerin düşük geçtiğine dikkat çeken Kuk, buna rağmen çocuğu olmayan ya da sınav nedeniyle takvim engeli bulunmayan kişilerin tatile çıktığını belirterek, "Satışlar fena değil ama çok aman aman istediğimiz düzeyde de değil" ifadelerini kullandı.

Otellerde hedef yüzde 100'dü, ama yakalanamadı

Kurban bayramı tatilinde otellerdeki genel doluluğun yüzde 70-80'leri bulacağını belirten Kuk, bayram sonrasında ise ciddi boşluklar olduğunu söyledi. Kuk, "Yerli pazarla yurt dışı pazarı birleştiğimiz zaman, otellerdeki genel doluluk Haziran'ın özellikle ilk haftasında bayram döneminde yüzde70, yüzde 80'leri bulacak. Ama hemen arkasında ciddi boşluklar var. Dolayısıyla çok iyi diyemeyiz, aslında olması gereken yüzde 100 dolulukları sağlamak, yüzde 80 doluluk hedeflediğimiz rakam değil ama burada sadece iç pazara bakmamak lazım" şeklinde konuştu.

Türkiye pahalı, Mısır ve Yunanistan öne geçti

Yurt dışı pazardan gelen turist sayısında da düşüş yaşandığını belirten Kuk, Türkiye'nin rakip ülkelere göre pahalı hale geldiğine işaret etti. Kuk, "Türkiye son iki senedir oldukça pahalı bir hale geldi. Bizden daha ucuz destinasyonlar var. Özellikle Mısır gibi, Yunanistan gibi. Özellikle yabancı pazarlar, Ruslar, Almanlar ve Avrupalılar bu sene Mısır'ı daha fazla tercih etmeye başladı" dedi.

Turizmcilerin gözü 25 Haziran'da

Haziran'ın 15'inden sonra yurt dışı pazarının toparlanacağını ve üniversite sınavlarının tamamlanmasıyla iç pazarda da hareketlenme beklendiğini aktaran Kuk, sezonun esasen 25 Haziran itibarıyla açılacağını da sözlerine ekledi.