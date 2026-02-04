Haberler

Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Anadolu'nun coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini 22-26 Nisan'da ziyaretçilerle buluşturacak. ATB Başkanı Ali Çandır, fuarın yerel ekonominin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Anadolu'nun coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle yapılacak fuar, 22-26 Nisan'da ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda, oda ve borsalar, kalkınma ajansları, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalar yer alacak.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kırdan kente göçü engellemenin yolunun yöresel ürünlere sahip çıkmaktan geçtiğini vurgulayan Çandır, "Yöresel ürünler, yerinde istihdam sağlayan geleneksel üretim biçimleriyle hem yerel ekonomiyi ayakta tutan hem de kültürel zenginliğimizi gelecek kuşaklara aktaran mirasımızdır. Yöresel Ürünler Projemiz ve YÖREX'in ana hedefi bu mirasa sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Çandır, fuarda bu yıl da küresel ölçekteki büyük alıcılarla yerel üreticinin yan yana geleceğini kaydetti.

YÖREX'in başladığı dönemde 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 1810'a ulaştığını, 873 yöresel ürünün ise tescil beklediğini anlatan Çandır, fuarla birlikte coğrafi işaret farkındalığının arttığını ifade etti.

Çandır, Türkiye'nin 44 yöresel ürününün Avrupa Birliği'nde tescil edildiğini de hatırlattı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Ekonomi
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay