Antalya'da Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tanıtıldı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" kapsamında Antalya Tanıtım Toplantısı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleşti.

Toplantıda konuşan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, yeni teşvik sisteminin detaylarını paylaştı. Güler, temel hedefin bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve yerel rekabet gücünü artırmak olduğunu belirtti.

Güler: "Teşviklerde Yeni Dönem Başladı"

Güler, "Önceki teşvik sisteminde Antalya gibi birinci bölge iller daha az destek alıyordu. Yeni sistemde illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri, atıl kaynakları, yerel ihtiyaçları ve sektör bazlı potansiyelleri ön planda olacak. Artık yatırımcılar tüm bölgelerde eşit oranlarla destekleniyor. yüzde 50 yatırım katkısı ve yüzde 60 vergi indirimi tüm iller için geçerli" dedi.

Yatırım kapsamındaki KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi gibi unsurların yer aldığı teşvik sisteminin 31 Aralık 2030'a kadar geçerli olacağını söyleyen Güler, ilk çağrının 1 Ağustos itibariyle başladığını ve Eylül sonuna kadar başvuruların alınacağını ifade etti. Güler, başvuruların yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden alınacağını da belirtti.

Hacısüleyman: "Antalya için nokta atışı bir hamle"

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, konuşmasında BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler'i tebrik ederek, sunumu "nokta atışı" olarak değerlendirdi.

"Turizm, tarım, sporcu sağlığı ve çevre gibi konular Antalya için isabetli alanlar olarak seçilmiş. Özellikle spor turizmi, 12 aya yayılan turizm için çok değerli. İllerin kendi dinamiklerine göre yatırım alanları belirleniyor olması, kalkınmada verimliliği artıracaktır" dedi.

Vali Şahin: "Yeni bir sıçrama dönemi başlıyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair değerlendirmelerde bulundu. Enflasyondaki düşüşün sinyallerini verdiklerini belirten Şahin, yatırımcıları süreci iyi değerlendirmeye çağırdı. Şahin, "Tünelin ucundaki ışık göründü. Yeni bir atılım ve sıçrama dönemi ufukta beliriyor. Finansmana erişim kolaylaşıyor, yatırım iştahı canlanıyor. Bu fırsat penceresini doğru kullananlar öne çıkacak. Sektörünüzde strateji belirlemezseniz geri kalırsınız" dedi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler başta olmak üzere çok sayıda iş insanı ve yerel yönetici katıldı. - ANTALYA