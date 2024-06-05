Üye Girişi
Haberler

Antalya'da sıcak hava, tatilcileri Konyaaltı Sahili'nden kaçırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizm kenti Antalya'da 2 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bugün etkisini daha da fazla hissettirdi. Kentte termometreler 46 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan dolayı sahiller boşaldı. Kentin ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler çok geçmeden geri dönmek zorunda kaldı.

Turizm kenti Antalya'da 2 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bugün etkisini daha da fazla gösterdi. Kentte termometreler 46 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan dolayı sahiller boşaldı.

KONYAALTI SAHİLİ BOŞ KALDI

İklim değişikliğinin de etkisiyle yumuşak bir kış mevsiminin geçtiği Antalya'da sıcaklıklarda artış görülürken nem oranıysa yüzde 9 olarak ölçüldü. Genelde tatilcilerin ve Antalya yaşayan vatandaşların doldurduğu Konyaaltı Sahili ise boş kaldı. Şehir sakinleri ve turistler sıcak havada evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti.

Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi, sahiller boşaldı

"HİSSEDİLEN 50 DERECE"

Sahile sandalyesini alarak arkadaşıyla sohbet etmeye gelen İsmail Yılmaz, 15 dakika önce Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini fakat yüksek sıcaklığa dayanamayarak eve döneceklerini açıkladı. Yılmaz, "Hissedilen hava sıcaklığı 50 derece" dedi.

Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi, sahiller boşaldı

Kırşehir'den ailesiyle düğün için geldiğini söyleyen Latife Köksal ise, "Kırşehir'den gelip torunun düğünü yaptık, burada da deniz balayı yapıyoruz. Antalya çok sıcak, ağacın altında oturuyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz, yiyor içiyor sohbet ediyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Konyaaltı Sahili Konyaaltı Antalya Çevre Hava Durumu Turizm Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
500

Yorumlar (2)

serdar turan:

cehennem provası gibi... ama orada kaçacak yer yok

5
0
yanıtYanıtla
Mustafa Ozdil:

çok erken geldi bu yüksek derece Allah bizleri korusun kuraklıktan kıtlıktan

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title