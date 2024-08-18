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Antalya'da Seralarda Fide Dikim Çalışmaları Başladı

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Antalya'da kavurucu sıcaklara rağmen çiftçiler seralarda fide dikim çalışmalarına başladı. Kentte örtü altı tarım önemli bir sektör olarak öne çıkıyor.

Antalya'da örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler, kavurucu sıcaklara rağmen seralarda fide dikim çalışmalarına başladı.

Turizmin yanı sıra örtü altı tarımla da öne çıkan kent merkezi ve ilçelerinde üreticiler, ağustos itibarıyla seralarda fide dikim mesaisi yapıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sera içinde 48 dereceye ulaşmasına rağmen çiftçiler, üretim için yoğun emek harcıyor. Toplam 4 bin 134 çiftçinin, 48 bin 533 dekar kapalı alanda üretim yaptığı Aksu ilçesinde de fide dikim çalışmaları devam ediyor.

Bazı çiftçiler, dikimleri imece usulüyle yapıyor. Yetiştirilen ürünler, iç pazarın yanı sıra farklı ülkelere de ihraç ediliyor.

"Fideleri sıcaktan korumak için seraların üzerine gölge tozu atıyoruz

Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, AA muhabirine, diktikleri sebzelerin hasadını kasımda yapacaklarını aktararak "Seraların içinde sıcaklık 48 dereceye kadar ulaşmasına rağmen fide dikimlerimizi sürdürüyoruz. Dikimini yaptığımız Kaliforniya biberini de dünyanın her tarafına ihraç ediyoruz." dedi.

Şahin, sıcakta dikilen fidelerin gece serinliğinde daha iyi saçak saldığını ifade ederek, yeni dikilen fideleri sıcak havadan korumak için sabahları can suyu verdiklerini belirtti.

Üreticinin dikim mesaisinin başladığını vurgulayan Şahin, "Fidelerimizi güneşten korumak için seraların üzerine gölge tozu atıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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