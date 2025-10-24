Haberler

Antalya'da Nar Hasadı Başladı, İhracat Talebi Artıyor

Antalya'da nar hasat dönemi başladı. Kent, Türkiye’deki nar üretiminin dörtte birini karşılamakta ve ihracatta da lider konumda. Bu yıl üretim miktarı ve kalitesi memnun edici seviyede.

Türkiye'deki narın dörtte birinin üretildiği Antalya'da hasadın başlamasıyla bahçelerden toplanan narlar hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor.

Kentte yaklaşık 63 bin dekarlık alanda üretimi yapılan narda hasat dönemi başladı. Döşemealtı ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki nar bahçelerinde hummalı çalışma yürütülüyor. Bazı üreticiler dalından narı satarken, bazıları ise kendi işçileriyle toplayıp soğuk hava depolarına gönderiyor.

Kentte yetiştirilen nar, yurt dışında da yoğun talep görüyor.

"Bereketli bir sezon geçiriyoruz"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, kentte yaklaşık 63 bin dekar alanda 175 bin tondan fazla nar üretildiğini söyledi.

Türkiye genelinde 294 bin dekar alanda 703 bin ton civarında bir üretim yapıldığını belirten Erkal, "Nar üretiminde Antalya, Türkiye'de birinci sırada. Üretim alanı açısından beşte birine sahipken, üretimde dörtte birine sahibiz. Bu da bizim bölgemizdeki ürünlerin daha verimli, daha kaliteli ve ihracat değerinin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

Erkal, Antalya'nın nar üretim alanı bakımından Türkiye'nin yüzde 21'ini, üretim miktarı açısından da yüzde 25'ini karşıladığını kaydetti.

Hasat döneminin devam ettiğini bildiren Erkal, "Bu yıl bereketli bir hasat sezonu geçiriyoruz. Hem kalite hem verim açısından çok iyi görünüyor. Üreticimizin de kazancı açısından daha iyi olacak geçen yıllara göre." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının üretimde biyolojik mücadele çalışmalarında narın da bulunduğuna işaret eden Erkal, "Hem kimyasal kullanımı azaltmaya hem çevre dostluğu için Bakanlık destekleriyle zararlılarla biyolojik mücadele yürütüyoruz. Zararlıları faydalı böceklerle bertaraf ediyoruz. Dolayısıyla Antalya'da üretilen narlar hem sağlıklı hem kaliteli hem de aromasıyla farklı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de nar ihracatının yüzde 37'si Antalya'dan

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da Antalya'nın nar ihracatında da ilk sırada yer aldığını söyledi.

Geçen yıl 1 Ocak-20 Ekim döneminde Birlik üyelerince 27 milyon 779 bin dolarlık nar ihracatı yapıldığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Bu yıl da aynı dönemdeki ihracat rakamı 30 milyon 150 bin doları aştı. Yüzde 8,5 oranında bir artış söz konusu. Antalya, birçok üründe olduğu gibi narda da üretimde ve ihracatta birinci sırada. Yüzde 25'lerin üzerinde bir üretim var, ihracatta da yüzde 37-40 bandında lider durumdayız." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, bu yılki üretimin kaliteli olduğunu, bunun da fiyatları olumlu yönde etkilediğini kaydetti.

Üretici bu yılki hasattan memnun

Üretimin yoğun yapıldığı bölgelerden Döşemealtı'nda Çığlık Mahallesi muhtarı Mehmet Balcak da yaklaşık 30 yıldır nar üreticiliği yaptıklarını anlattı.

Bölgenin geçim kaynağını nar ve zeytinin oluşturduğunu ifade eden Balcak, "Hasat dönemi 5 ila 10 Ekim arası başlar ve 20-25 Ekim gibi biter. Ziraat mühendisleriyle sürekli iletişim halindeyiz, kalıntısız meyve üretimi yapıyoruz. Zaten yetiştirdiğimiz narları tüccarlar alır, analizini yaptırdıktan sonra ihracatçı firmaya gönderir." dedi.

Balcak, bu yılki üretimin üreticileri memnun edecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Üretici ile ihracatçı firma arasında köprü kuran tüccar Ali Coşanay da bu yılki üretimin kaliteli olduğunu belirterek, çiftçinin yüzünün güleceğini söyledi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
