Antalya'da Mesleki Yeterlilikte Tarihi Adım: İlk Sıhhi Tesisatçı Sertifikaları Verildi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), mesleki yeterlilik ve nitelikli iş gücü alanında Antalya'da bir ilki daha hayata geçirdi. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onayıyla yürütülen "Sıhhi Tesisatçı Seviye 3" belgelendirme süreci başarıyla tamamlandı.

Sektörel kalite artacak, istihdam güçlenecek

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), 18 Ağustos 2023 tarihinde AB-0448-P akreditasyon numarasıyla Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK); 19 Nisan 2024'te ise YB-0381 yetkilendirme koduyla Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan (MYK) gerekli akreditasyonları alarak, sınav ve belgelendirme kapsamlarını genişletti. Antalya'da mesleki yeterlilik konusunda lider bir kurum haline gelen AESOB, bu çerçevede "21UY0448-3 Sıhhi Tesisatçı Seviye 3" ulusal yeterliliği kapsamında ilk belgelerini vererek sektör adına tarihi bir adım attı.

Söz konusu alanda uzman kadrosuyla turizm şehrinde ilklerin öncüsü olan AESOB, sahada görev yapan tesisatçılarına ulusal ve uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgeleri kazandırıyor. Antalyalı tesisatçıların mesleki itibarlarını ve istihdam oranlarını artırmayı hedefleyen AESOB, bölgedeki tesisat sektörünü geliştirerek standartları yükseltiliyor.

AESOB, Türkiye geneline öncülük etmeye hazır

Sıhhi Tesisatçı Seviye 3 belgesiyle turizm kentinde ilke imza attıklarını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "Antalya'da esnaf ve sanatkarlarımızın mesleki gelişimini desteklemek, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve sektörel kaliteyi artırmak amacıyla yürüttüğümüz sınav ve belgelendirme faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. AESOB, bugüne kadar farklı meslek dallarında gerçekleştirdiği sınav ve belgelendirme faaliyetleriyle sektörel gelişime katkı sağlamaya devam ederken, önümüzdeki dönemde de yeni yeterlilik alanlarında belge verme çalışmalarını sürdürecektir." şeklinde konuştu.

Başkan Dere, sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçi bir iş gücü piyasasının temel dinamiği olarak mesleki eğitim ve belgelendirmenin stratejik önemine vurgu yaparak; nitelikli, belgeli ve yetkin bireylerin Türkiye'nin üretim ve hizmet altyapısında vazgeçilmez bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Belgeli iş gücüne geçişte tarihi adım: Antalya'da ilk MYK sertifikalı tesisatçılar belirlendi

Gerçekleştirilen teorik ve performans bazlı sınavlar sonucunda Cengizhan ŞEN ve Görkem AYKANAT, AESOB'un öncülüğünde Antalya'da "Sıhhi Tesisatçı Seviye 3" Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan ilk iki isim oldu. Ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip olan bu belgeler, hem bireysel kariyer yolculuklarında yeni kapılar aralarken hem de sektör için yeni bir kalite standardı oluşturdu.

Belgelerini teslim alan tesisatçılara yönelik düzenlenen törende, Dere şu sözlerle duygularını ifade etti: "Bugün burada, sadece iki kişiye belge vermiyoruz. Aynı zamanda Antalya'da mesleki yeterlilik tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. AESOB olarak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, mesleki eğitimi teşvik etmek ve sektörel kaliteyi artırmak adına bu süreci büyük bir hassasiyetle yürüttük. Sıhhi tesisat alanında Antalya'da ilk MYK belgelerini vermek, gurur verici bir adımdır."

Yeni yeterliliklerde de çalışmalar devam ediyor

Antalya'yı mesleki yeterlilikte öncü şehirlerden biri haline getirme kararlılığını sürdüren Başkan Adlıhan Dere, 21UY0447-4 Rev.00 Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Seviye 4 ulusal yeterliliği kapsamında revizyon çalışmalarına da eş zamanlı olarak sürdürdüklerini duyurdu. TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Dere, kayıt dışılıkla mücadele etmenin ancak belgeli ve yetkin bireylerle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Seviye 4 sınav ve belgelendirme süreçlerinin en kısa zamanda başlatılmasını hedefliyoruz. Böylece sektör ihtiyaçlarına uygun, daha nitelikli ve yetkin iş gücünün desteklenmesi amacıyla bir adım daha atılmış olacaktır." ifadelerini kullandı. - ANTALYA