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Antalya'da Karlama Satışı Yapılıyor

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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Susambeli Yaylası'ndan çıkarılan kar, pazara getirilerek karlama olarak satışa sunuluyor. Antalyalılar yaz sıcaklarında karlama ile serinlemeyi tercih ediyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin 300 metre rakımlı Susambeli Yaylasından kar obruklarından çıkarılan kar, Antalya'da pazara getirilerek karlama olarak satışa sunuluyor.

Antalyalılar yaz ayında kavuran sıcaklarda Torosların yüksek kesimlerdeki kar obruklarından çıkarılan karlar pekmez ya da meyve şurubuyla hazırlanan "karlama" ile serinliyor.

Gündoğmuş ilçesine bağlı 2 bin 200 - 2 bin 400 metre rakımlı yaylalarda bulunan derin kar obruklarından kar getirerek Antalya'daki pazarlarda karlama yaparak satan pazarcı Rıdvan Özer, her yıl olduğu gibi Gündoğmuş'un yaylalarından kar getirerek Antalya'da pazarlarda karlama sattığını söyledi.

"Haftada 2 ton kar"

Gündoğmuş'un 2 bin 300 - 2 bin 400 metre rakımlı yaylalarından haftalık olarak kar getirdiklerini anlatan Özer, "Her hafta Cuma günleri Gündoğmuş'un 2 bin 300 metre rakımlı yaylalarına gidiyoruz. Kar obruğundan karları çıkararak Antalya'ya getiriyoruz. Her hafta yaklaşık 2 ton civarında karları çuvallara katarak getiriyoruz. Milleti hem serinletiyoruz, hem duasını alıyoruz, hem de para kazanıyoruz. Ekmeğimizi kardan çıkarıyoruz" dedi.

Karlama işinin dede mesleğinin olduğunu söyleyen Özer, "Bizim bu dede mesleğimizdir. Bu iş oldukça zordur. Gözüktüğü gibi kolay bir meslek değildir. Yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Tabii ki tecrübeliyiz" diye konuştu.

"İnsanın içini cız ettirir"

Antalya'da haftanın 6 günü semt pazarlarına çıkarak karlama sattığını söyleyen Özer, "Sıcakta zaten karlamayı bir kere yiyen müşteriler her zaman gelirler. Bu karlama insanı serinlettiği için sıcakta yediği zaman içini cız ettirir. Benim müşterilerim sabittir. Gelirler, otururlar, karlamalarını yerler. Hem dinlenirler, hem de serinlerler. Karlama olarak çeşitlerimizden pekmez, vişne, limon, çilek ve şerbet gibi 6 çeşit karlama yapıyoruz. En çok tercih edilen ise şerbet ve vişne olur. Gündoğmuş ilçesinin yaylalarından çuval çuval çeker pazarlarda bardak bardak satıyoruz. İnsanlarda afiyetle yerler. Karı mayıs ayının ortalarında getirmeye başlarız. Eylül ayının ortalarına kadar kar satışlarımız devam eder. Zaten eylül ayının ortalarında havalar serinlemeye başlar. Meyve suyu ve pekmez ile karıştırdığım bardağını ve kasesini boyuna göre 30 - 40 - 60 liraya satıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Karlama yiyenler memnun"

Antalya'nın sıcağında karlama alarak serinleyen çocuk, genç yaşlı ise her hafta pazara gelerek karlama aldıklarını ve memnun olduklarını söylerlerken, karlama alan Hatice Erdem ise "Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulması nedeniyle her hafta karlama alıyoruz. İçimiz serinliyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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