Antalya'da Eylül Ayında Domates, Meyve ve Sebze Fiyat Endeksleri Açıklandı

Antalya Ticaret Borsası, Eylül ayında Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve sebze hal endeksini açıkladı. Domates miktar endeksi yıllık yüzde 2,50, fiyat endeksi yüzde 3,14 artarken, meyvede miktar endeksi yıllık yüzde 11,84, fiyat endeksi yüzde 63,72 artış kaydetti. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 20,63 artarken, fiyat endeksi yüzde 7,09 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyatlarına ait endeks değerleri, 2025 Eylül ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Eylül ayı miktar endeksi, aylık bazda sebzede yüzde 10,28 artarken, domateste yüzde -6,55 ve meyvede yüzde -8,20 azaldı. Miktar endeksi yıllık bazda domateste yüzde 2,50, meyvede yüzde 11,84, sebzede ise yüzde 20,63 arttı.

Eylül ayında domates ve meyve miktar endeksi yıllık ortalama civarında, sebze miktar endeksi rekor artış gösterdi. Yıllık fiyat endeksi domates ve sebzede ortalama civarında, meyvede ise ortalama üstü arttı.

Eylül ayında domates fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 3.14 artarken bu artış, miktardaki yüzde 2,50 artışa rağmen gerçekleşti. Eylül ayında meyve fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 63,72 artarken bu artış, miktardaki yüzde 11,84 artışa rağmen gerçekleşti. Eylül ayında sebze fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 7.09 artarken, bu artış miktardaki yüzde 20,63 artışa rağmen gerçekleşti.

Eylül ayında, son 7 yılın verileri dikkate alındığında satış miktar endeksi, domateste ortalama altında, meyve ve sebzede ise ortalama civarında değişim gösterdi. Satış fiyat endeksi domateste ve meyvede ortalama altında, sebzede ise ortalama civarında değişim gösterdi.

Eylül ayında domates işlem miktar endeksi yüzde -6,55 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 12,21 arttı. Son 7 yılın Eylül ayları dikkate alındığında, domates işlem miktar endeksi üçüncü en büyük azalış, işlem fiyat endeksi ise beşinci en büyük artış olarak kaydedildi.

Eylül ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde -8,20 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 0,69 arttı. Son 7 yılın Eylül ayları dikkate alındığında, meyve işlem miktar endeksi beşinci en büyük azalış, işlem fiyat endeksi ise dördüncü en büyük artış olarak kaydedildi.

Eylül ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 10,28 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 10,57 artış gösterdi. Son 7 yılın Eylül ayları dikkate alındığında, sebze işlem miktar endeksi dördüncü en büyük artış, işlem fiyat endeksi ise altıncı en büyük artış olarak tabloya yansıdı. - ANTALYA