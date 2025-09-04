Antalya'da Esnaf ve Sanatkarlar İçin Çözüm Toplantısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), kentin esnaf ve sanatkarlarının sorunlarına çözüm üretmek, beklenti ve taleplerini ilgili kurumlarla paylaşmak amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, SGK Özel Kalem Müdürü Mahir Karaman ile AESOB'a bağlı Merkez Oda Başkanlarının bir araya geldiği toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle başlayıp soru cevap bölümüyle devam etti. Esnaf ve sanatkarların gündemini yakından ilgilendiren sorunlar masaya yatırılırken, özellikle sosyal güvenlik uygulamalarında yaşanan güncel gelişmeler ele alındı.

Yerel esnafın talepleri AESOB ile gündem masasında

Söz konusu toplantıda dile getirilen talepler, SGK nezdinde çözüm yolları arayışına katkı sunacak önerilerle birlikte değerlendirildi. Esnafın sahadan getirdiği güncel sorunların yanı sıra, sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili uygulamalara dair soru işaretleri de gündeme geldi. İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, kurumun esnafın yanında olduğunu vurgulayarak dile getirilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizdi. Antalya'da esnaf ve sanatkarların sesine kulak veren bu toplantı, çözüm odaklı yaklaşımıyla hem kurumlar arası iş birliğinin hem de esnaf teşkilatının güç birliğinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıktı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını birebir dinliyor, ilgili kurumlarımızla birlikte çözüm arıyoruz. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bugün burada dile getirilen her bir talep, esnafımızın sahadaki gerçek sesidir. SGK İl Müdürümüzün de desteğiyle bu sorunların çözümü için adım atılacağına inanıyoruz. Esnafımızın yanında olmak, onların yükünü hafifletmek en büyük önceliğimizdir" dedi.

"AESOB, esnafın sesi ve gücü oluyor"

SGK ile yerel esnaf arasındaki iş birliğinin bir aile dayanışması kadar güçlü ve vazgeçilmez olarak nitelendiren Başkan Adlıhan Dere, "Biliyorsunuz, Türkiye'nin sayılı birliklerinden biriyiz. Birliğimizin girişinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmet bürosu, Defterdarlık hizmet ofisi, PTT hizmet noktası ve İŞKUR hizmet ofisi bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde farklı kurumlarla yapılacak protokollerle birlikte esnaf ve sanatkarlarımızın, oda yöneticilerimizin tüm işlemlerini birlik binamızda çözüme ulaşabilecek şekilde programlamayı planlıyoruz, amacımız AESOB çatısı altında daha çok hizmeti sağlayabilmek. Hep söylediğimiz gibi Türkiye'de ilkleri yapıyoruz ve bu noktada müdürlerimizin çok büyük katkısı var" ifadelerini kullandı.

SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ise yerel esnafın Antalya'nın turizm, ticaret ve sanayi alanındaki başarısının büyük kısmını oluşturduğunu aktararak, "Esnaflarımızın taleplerini Bakanlığımızla paylaşıyor, en doğru çözümün bulunması için çalışıyoruz. AESOB ve oda başkanlarımızın iş birliği, ortak akılla hareket etmesi ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı, Antalya'nın Türkiye genelinde güçlü bir konumda olmasını sağlamaktadır. Antalya'nın önümüzdeki dönemde çok daha ileriye gideceğine inanıyorum. Esnafımız, oda başkanlarımız ve birlik yöneticilerimizle birlikte bu sürece katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Söz konusu toplantı; TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin, SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver'e plaket takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - ANTALYA