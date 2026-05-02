Antalya'da 'E Ticaret Kampı' düzenlendi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, e-ihracatı düşünen firmalara yönelik, "Devlet desteklerinden faydalanmanız için şahıs işletmesi olmaz, şirket olacaksınız ya da ürününüzü konsorsiyumlar üzerinden satacaksınız. İkinci olarak yurt içindeki marka tescilinizi yapacaksınız, yurt dışında da marka tescil başvurusunda bulunacaksınız." dedi.

Önal, E-ticaret kuruluşu Mağazanolsun tarafından Belek'te bir otelde düzenlenen "E Ticaret Kampı"nda yaptığı konuşmada, son yıllarda e-Ticaret'in bu kadar büyümesinin sebebinin dijital ticaret yani teknolojik dönüşüm olduğunu söyledi.

Teknolojik dönüşümün arkasındaki en önemli unsurun veri aktarım hızı ve veri depolama olduğunu belirten Önal, artık 5G'ye geçildiğini, ayrıca artık herkesin verisini harici bellekler yerine bulutta depoladığını dile getirdi.

Teknolojinin gelişimini sürdüreceğini vurgulayan Önal, "Herkesin elinde cep telefonu var, artık herkes dijitalde. İnsan zamanını yönetemiyor. Neden yönetemiyor? O kadar bilgi akıyor ki ve artık onların bile tamamını okumuyoruz. Biz e-Ticaret'te pazar yerlerini konuşuyorduk, artık sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen satışlar konuşuluyor. Şimdi ise yapay zeka ajansları üzerinden yapılan e-Ticaret modelleri konuşuluyor." diye konuştu.

Önal, Ticaret Bakanlığının resmi sitesinde yer alan "İhracat Destekleri" bölümünde, ilgililere marka tescili, yurt dışında depo açılması ve web sayfası kurulması gibi destekler verildiğini söyledi.

"Marka tescili önemli"

E-İhracat Destekleri bölümünden ise yurt dışında pazar yerlerinde reklamdan, ülkedeki lokal danışmandan alınacak desteklere kadar yardımcı olunduğunu aktaran Önal, katılımcılara "e-ihracat organizasyonları" maddesini özellikle incelemeleri önerisinde bulundu.

e-Kolay İhracat Platformu'ndan da bahseden Önal, platforma e-Devlet şifresiyle giriş yapıldığını ve ilgili kişinin 10 adımda e-ihracatın nasıl yapılacağını görebildiğini dile getirdi.

E-ihracatın dijital pazarlamasız olmayacağını vurgulayan Önal, "O platformda dijital pazarlamayı anlatıyoruz. 24 ülke için pazar yeri raporu hazırladık. Bu pazar yerlerinde o ülkenin dijital ödeme sistemlerini görüyorsunuz. Akıllı ihracat raporuyla o ürününüzü hangi pazar yerinde satabileceğinizin bilgisini yapay zeka destekli ölçümleyebiliyorsunuz. Gittiğiniz ülkede profesyonel çözüm ortakları kimlerdir bunların bilgisini alabiliyorsunuz. O ülkedeki etkinlik ve festivallerin bilgisini de alabiliyorsunuz." diye konuştu.

Önal, e-ihracat yapmayı düşünen firmaların, bu süreçte dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Devlet desteklerinden faydalanmanız için şahıs işletmesi olmaz, şirket olacaksınız ya da konsorsiyumlar üzerinden satacaksınız. İkinci olarak yurt içindeki marka tescilinizi yapacaksınız, yurt dışında da marka tescil başvurusunda bulunacaksınız. Marka tescili önemli. Siz örneğin Suudi Arabistan'da bir platform üzerinden satış yaptınız ve satışınız da iyi gitti. Oradan biri görür 'bu ürün iyi tutuyor' der ve ürünü Çin'de ürettirir, markayı da Suudi Arabistan'da tescil ettirir, sizi bir daha o ülkeye sokmaz. Onun için marka tescili yurt dışında yapacağınız yerlerde önemli."