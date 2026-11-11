Antalya'da COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi'nin ilk günü sona erdi

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İklim zirvesi COP31 kapsamında, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) bir otelde gerçekleştirdiği Sigorta Evi etkinliğinin ilk zirvesi olan "COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi"nin ilk günü konuşma ve panellerle sona erdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen iklim zirvesi COP31 kapsamında, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) düzenlediği Sigorta Evi etkinliği devam ediyor.

Sigorta Evi'nin ilk zirvesi olan COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi'nin ilk günü sona ererken zirve yarın da devam edecek. Sigorta Evi programının ikinci zirvesi ise 13-14 Kasım'da düzenlenecek.

Ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren Sigorta Evi'nde, iklim risklerinin ekonomiye etkileri, afetlere dayanıklı şehirlerin finansmanı, yenilenebilir enerji yatırımları, tarım ve gıda güvenliği ile sigortacılığın bu alanlardaki rolü ele alınıyor.

COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi ile başlayan Sigorta Evi programının açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan ile Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar yaptı.

Açılışın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) Sigortacılık Başkanı Butch Bacani, "COP31 Aksiyon Gündemi ve Uygulama Sürecinde Sigortanın Rolü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Dayanıklılığın yalnızca sigortacıların reasürörlerle veya aracı brokerlarla iletişim kurduğu bir çerçevede kalamayacağını belirten Bacani, bu konunun tüm ekonomiye yayılması gerektiğini ifade etti.

Bacani, COP30'dan bu yana odaklandıkları konulara işaret ederek, "COP30'dan bu yana temel gündemimiz şu oldu: Küresel sigorta sektörünün temel risk yönetimi yetkinliklerini, yalnızca sigortacıların günlük faaliyetleriyle sınırlı kalmayacak biçimde nasıl harekete geçirebiliriz? Bu yetkinlikler bankaların kredi verirken, yatırımcıların yatırım yaparken, politika yapıcıların politikaları belirlerken ve şirketlerin iş planlarını hazırlarken yürüttükleri çalışmalara nasıl entegre edilebilir? Amacımız tartışmayı afetlerin ardından tepki vermekten çıkarıp riskin önüne geçen, riskleri daha net gören ve kayıpları henüz yaşanmadan önleyip azaltan bir noktaya taşımak." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin sözlerine atıfla "iklim değişikliği gibi kolektif bir zorluğun kolektif bir yanıt gerektirdiği"ne dikkati çeken Bacani, BM'nin ve çok taraflılığın bu noktada devreye girdiğini, aksi takdirde iklim krizini çözmenin mümkün olmayacağını dile getirdi.

Bacani, gerçek dayanıklılığın ve sürdürülebilirliğin nesiller arası adaleti mutlaka içermesi gerektiğine inandıklarını da kaydederek, "Şu an geldiğimiz noktada, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini yok etmek üzereyiz. Bu, 'sürdürülemez' bir kalkınmadır, sürdürülebilir değildir." diye konuştu.

BM açısından sürdürülebilirlik ve dayanıklılık yolculuğunun, 2012'de Rio de Janeiro'da BM Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri'ni açıkladıklarında başladığını anlatan Bacani, dört ilkeye dayanarak dünya çapında yaklaşık 300 kuruluştan oluşan küresel bir hareket inşa ettiklerini kaydetti.

Bacani, sigorta sektörüne yönelik bu uygulama yol haritasının dünya genelinde pek çok sigorta şirketi tarafından benimsendiğini belirterek, yaklaşımın Antalya'da da karşılık bulması gerektiğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Butch Bacani'nin sunumunun ardından düzenlenen "İklim Dirençli Şehirler ve Afet Risklerinin Finansmanı" başlıklı günün ilk panelinde, şehirlerin iklim değişikliğine bağlı afetlere, altyapı kırılganlıklarına ve toplumsal risklere karşı nasıl daha dirençli hale getirilebileceği ele alındı.

"Riski Hissetmek: Azaltmadan Erken Tespite ve Dayanıklılığa" başlıklı ikinci panelde ise fiziksel risk yönetimi, erken tespit teknolojileri ve sigortacılığın topluluklar, işletmeler ve ekosistemler genelinde dayanıklılığı nasıl güçlendirdiği ele alındı.

"Enerji Dönüşürken Riskler de Dönüşüyor: Sigortacılığın Yeni Rolü" panelinde ise enerji dönüşümünün sigortacılığa yansımaları kurumsal ve bireysel sigortacılık perspektiflerinden değerlendirildi.

Dünyadaki uygulamalar ışığında yeni risklerin ve çözüm yaklaşımlarının da değerlendirildiği panelde, sigortacılığın risk transferinin ötesine geçerek dayanıklılığı güçlendiren ve dönüşümü destekleyen stratejik paydaş rolü tartışıldı.

Ayrıca, Ekonomi Gazetesi Koordinatörü ve Sürdürülebilirlik Editörü Didem Eryar Ünlü, "İyi Olan Kazansın: İklim Dönüşümünde Uzun Vadeli Değer" başlıklı bir konuşma yaptı.

Ardından gerçekleştirilen "Temiz Enerji ve Yeşil Sanayileşmenin Sigortalanması" başlıklı panelde, düşük karbonlu ekonomiye geçişte sigortanın yatırımları kolaylaştırıcı rolü ele alındı.

Kaynak: AA