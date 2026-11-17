Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'na ( Cop31 ) 1 haftada 315 binden fazla kişi kayıt olurken, gündüz zirveyi takip eden katılımcılar, akşam saatlerinde ise şehir merkezine akın ediyor. Akşam saatlerinde yaz sezonunu aratmayan görüntülere sahne olan Kaleiçi bölgesi olmak üzere kent merkezinde zirvenin ekonomiye katkısı hissedilmeye başlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nın ( Cop31 ) ilk 7 gününde Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret ederken, Mavi Bölge'ye kayıt olanların sayısı ise 102 bin 610 oldu. Kalan sürede hem Mavi Bölge katılımcı sayısı hem de Yeşil Bölge ziyaretçi sayısında rekor beklenen COP31 turizm sezonunda umduğunu bulamayan esnafa adeta can suyu oldu. Zirveye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Antalya kasım ayında adeta yaz sezonunu yaşarken, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce katılımcı, zirvedeki yoğun toplantı trafiğinin ardından akşam saatlerinde şehrin popüler noktalarına akın ediyor.

Kaleiçine akın ettiler

Başta Kaleiçi olmak üzere restoranlar, kafeler ve eğlence mekanlarında yaz aylarını aratmayan bir doluluk yaşanıyor. Gün boyunca dünyanın geleceğini ve iklim krizini konuşan COP31 katılımcıları, akşamları Kaleiçi'nin tarihi sokaklarında günün yorgunluğunu atıyor. Toplam 315 bini geçen ziyaretçi sayısı ile zirvenin kent ekonomisine katkısı da hissedilmeye başlandı. Taksicilerden, hediyelik eşya satıcılarına, restoranlardan, büfecilere kadar pek çok esnaf, turizm sezonunun sona erdiği kasım ayında COP31 bereketi yaşadıklarını söyledi.

COP31 için Antalya'ya gelen yabancı konukları Türk misafirperverliği ile ağırlamaya çalıştıklarını belirten Kale Kapısı esnaflarından Nurettin Şahin, "COP31 ilk başladığında bizde de bir heyecan oldu. Birkaç gün sonra COP31'e gelen misafirler Antalya içerisine gelmeye başlayınca işlerimizde gözle görülür bir artış oldu. COP31 Antalya ve Türkiye'yi dünyaya tanıttı. Bu bizim için milli bir gurur. Gelen misafirlerimizi de Türk milletine yakışır bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Esnaflar bu konudan bayağı memnun, herkes elindeki malzemeyi bitirme imkanına sahip oldu. Çünkü sezon sonunda bir durgunluk vardı. COP31 bunu canlandırdı. COP31 için gelenler alıcı müşteri bu yüzden esnaf bayağı bir memnun oldu" dedi.

"Normal cironun 4-5 katı yapıldı"

Tarihi Kaleiçi'nde esnaflık yapan Ufuk Dönmez ise özellikle hafta sonu müthiş bir yoğunluk yaşandığını ve esnafın ilgiden memnun olduğunu belirterek, "COP31'in Kaleiçi'ne etkisi tabii ki oldu. Özellikle Pazar günü burası ana-baba günüydü, iğne atsan yere düşmez. Herkes normal cirolarının 4-5 katını yapmıştır herhalde o gün. Diğer günlerde etkisi oldu, ama Pazar günü çok yoğundu. Herhalde COP31'e gelenler alana gitmedikleri için herkes çarşıdaydı. Herkes, keşke her sene COP31 olsa. Restoran ve barlar doluydu, 10 binlerce, 100 binlerce kişi ağırlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı