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Antalya'da 20. EIF Enerji Dönüşüm Fuarı, 200'e yakın firmayı buluşturdu

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20. EIF Enerji Dönüşüm Fuarı ve Kongresi, Antalya'da 200'e yakın enerji firmasını buluşturdu. Fuar 7 Kasım'a kadar sürecek; EIF Başkanı Murat Dilek, yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki yüzde 60'lık payını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Enerji sektörünün önemli buluşmalarından 20. EIF Enerji Dönüşüm Fuarı ve Kongresi, sektör temsilcilerini, yatırımcıları ve sanayicileri Antalya'da bir araya getirdi.

EIF Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, ANFAŞ Fuar Merkezi'ndeki açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın 7 Kasım'a kadar sektör paydaşlarını buluşturacağını söyledi.

Fuarda 200'e yakın enerji firmasının stant açtığını belirten Dilek, organizasyonda güneş, rüzgar, biyogaz ve hidroelektrik ağırlıklı şirketlerin yer aldığını ifade etti.

Üç gün boyunca fuar alanında yabancı ziyaretçilerin de olacağını aktaran Dilek, "Bizden hemen sonra COP31 olacak. Aynı zamanda zirve için kente birkaç gün önce gelenler aynı zamanda bizim de ziyaretçilerimiz oldu. Enerji sektöründe yeni yatırımlara ilişkin çalışıyoruz. Özellikle yenilenebilir enerjinin Türkiye portföyündeki ağırlığını olumlu bir şekilde değiştirmek istiyoruz. Bu konuda çalışıyoruz." diye konuştu.

Dilek, Türkiye Güneş Enerjisi Birliği ile yerli sanayinin daha çok gelişmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türkiye'de yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payının yüzde 60'larda olduğunu belirten Dilek, şunları kaydetti:

"Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve biyogazı kattığımız zaman yüzde 60'lara ulaşıyoruz. Güneş, rüzgar gibi kaynaklara ikincil kaynak diyoruz. İkincil kaynakta Türkiye'de yüzde 20-25 arasında geziniyor. Bir gün içerisinde biz yüzde 35'e kadar maksimum derecede bunlardan faydalanıyoruz. Kömür, doğal gaz santralleri de aslında esas sistemi ayakta tutanlar. Dolayısıyla yüzde 60'lık seviyeyi yüzde 90, yüzde 100'lere çıkarmamız lazım ki bu iletimi, dağıtımı daha güzel şekilde planlayabilelim."

Dilek, her ülkede yaşanabilecek deprem, afet veya savaşların etkilerini azaltmanın en iyi opsiyonunun güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları olduğunun altını çizerek, bu kaynakları verimli bir şekilde enerjide kullanmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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