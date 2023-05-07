Ankaralı esnaf, prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesini memnuniyetle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SSK'lilerle eşitlenerek 7 bin 200 güne indirilmesine yönelik açıklaması Ankaralı esnafı memnun etti.

Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini memnuniyet verici ve olumlu bir karar olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Yiğiner, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon esnafımızın prim gün ödeme sayısının SSK'lilerle eşitlenerek 7 bin 200 prim güne indirileceğinin müjdesini vermiştir. Esnaf ve sanatkarımız için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e inmesi, 5 yıl erken emekli olması anlamına geliyor. Birçok platformda dile getirdiğimiz ve en son Ankara esnaf buluşması iftar programımızda Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız Sayın Fuat Oktay'a ilettiğimiz 'prim eşitleme' talebimizin gerçekleşmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun."