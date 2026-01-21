Haberler

Özelleştirme İdaresi Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazların satışını yapacak

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerindeki taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek. İhaleler kapalı zarf usulü ile yapılacak ve son teklifler 10 Şubat'a kadar alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Taşınmazlar için son teklifler 10 Şubat'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Geçici teminat bedeli Çankaya'daki taşınmazlar için 100 milyon lira, Büyükçekmece'deki taşınmazlar için 60 milyon lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
